Hem nüfus hem suç arttı

Devrim Demir

Ağustos ayında tatile giren Girne Ağır Ceza Mahkemesi, önceki gün Adli Yıl’ın açılması ile birlikte dün yeni heyet Fadıl Aksun başkanlığında Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’le ilk oturumunu yaptı.

Açılış oturumunda Girne Polis Müdür vekili Sıtkı Erkıvanç ve Merkezi Cezaevi Amir Yardımcısı Olgun Özoğlu şahadet verdi.

2017-2018 Adli Yılı’nın Girne’deki ilk ağır ceza oturumunda, sözü iddia makamı Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Erdinç Akyener aldı.

Akyener nüfus artışına dikkati çekti

Girne’deki yoğun nüfus artışına dikkat çeken Akyener, savcılığın ve mahkemelerin bu davaları seri bir şekilde yaptığını kaydetti.

Akyener, şu an Girne Ağır Ceza Mahkemesi gündeminde, 18 dava bulunduğu bunun da 38 davaya denk geldiğini belirtti.

9 ayda 498 cürüm işlendi

Kıdemli Savcı Erdinç Akyener konuşmasının ardından Girne Polis Müdür Vekili Sıtkı Erkıvanç’ı tanık olarak çağırdı.

Erkıvanç, Girne Polis Müdürlüğü’nün bölge karakollarıyla birlikte personel sayısının 307 olduğunu kaydetti.

Girne Bölgesi’nde 1 Ocak -19 Eylül 2017 tarihleri arasında 498 adet cürüm ve 402 kabahat suçu işlendiğini kaydeden Erkıvanç, 4 bin 135 trafik dosyası yapıldığını ve 692 trafik kazası meydana geldiğini söyledi.

Sadece Girne’de 9 ölümlü kaza

Meydana gelen trafik kazaların 9’unun ölümlü, 143’ünün yaralanmalı ve 540’ının ise hasarlı trafik kazası olduğunu ifade eden Erkıvanç, Merkezi Cezaevi’nde ise Girne Bölgesi’nde işlenen ağır suçlarla alakalı yargılanmayı beleyen 49 hükümsüz tutuklu bulunduğunu kaydetti.

Aksun hücrelerin durumu ile ilgili bilgi istedi

Erkıvanç son olarak 1 Ocak – 19 Eylül 2017 tarihleri arasında bin 951 adet ceza mazbatası alındığı ve bin 659’unun icra edildiğini belirtti. Bu bilginin ardından Heyet Başkanı Fadıl Aksun, polis müdürlüğündeki hücrelerin durumuyla ilgili bilgi istedi.

Erkıvanç ise, müdürlükte bulunan hücrelerin tek kişilik olduğu söyledi.

Cezaevi doldu taştı

Girne Polis Müdür vekili Sıtkı Erkıvanç’ın şahadetinin ardından Merkezi Cezaevi Amir Yardımcısı Olgun Özlüoğlu iddia makamının tanığı olarak mahkemede şahadet verdi.

Özlüoğlu, şu an cezaevinde 438 tutuklu bulunduğunu, bunların 178’inin yargılanmayı bekleyen hükümsüz tutuklu, 260’ının ise ceza almış hükümlü tutuklu olduğunu belirtti.

260 hükümlü tutuklunun 198’inin ağır suçtan, 62’sinin ise hafif suçtan hapis yattığını anlatan Özlüoğlu, Girne Bölgesi’nde meydana gelen suçlardan cezaevinde Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmayı bekleyen 49 tutuklu olduğunu söyledi.

28 kişi uyuşturucudan yargılanacak

Özoğlu, taammüden adam öldürmeden 1, adam öldürmeye teşebbüsten 2, cinsel suçlardan 2, çek sahtelemeden 2 ve dükkân açma sirkat suçundan 2, ölümlü trafik kazası suçundan 7 ve uyuşturucu suçundan 28 kişinin yargılanmayı beklediğini kaydetti.

“Ayırım yapmak zor”

Bu bilginin ardından Heyet Başkanı Fadıl Aksun, Olgun Özlüoğlu’na cezaeviyle ilgili sorular sordu.

Cezaevinin toplam kapasitenin ne olduğunu soran Aksun, yanıt olarak, 438 cevabını aldı.

Özoğlu, ülkede artan suçlar nedeniyle cezaevinin yükünün arttığını, 1982 yılında 175 kişiye göre yapılan cezaevinde şu an 24 kişilik koğuşlarda 48 ranza bulunduğunu ve toplam sayının 438 olduğunu açıkladı.

Suç türlerine göre ayırım yapmanın, cezaevinin fiziki yapısına göre çok zor olduğuna dikkat çeken Özoğlu, şu anda sadece çocuk suçlularla, uyuşturucu suçlarından cezaevinde bulunanları büyük ölçüde ayırdıklarını, mazbata suçlarından içerde bulunanları ise hafif suçlularla birlikte tuttuklarını kaydetti.