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Hem öldürmeye çalıştılar hem para teklif ettiler!

Karşıyaka’da yaşanan bir olay bu kadarına da pes dedirtti…

17 Ağustos 2021 Salı 11:42
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Hem öldürmeye çalıştılar hem para teklif ettiler!

Karşıyaka’da yaşanan bir olay bu kadarına da pes dedirtti… 

GÜNDEM KIBRIS -  ÖZEL HABER 

HAYVANLARINI VURDULAR
Karşıyaka sakini Rıfat Konyalıoğlu, yaklaşık 20 gündür kendisine ait olan küçükbaş hayvanlarının azaldığını fark etti ve dün bunun nedenini araştırdı. Hayvanlarının bulunduğu bölgeye içinde dört kişinin bulunduğu siyah bir aracın geldiğini ve söz konusu dört kişinin hayvanlarını vurduğunu gören Konyalıoğlu, hemen polise başvurdu. 
ARACI ÜZERİNE SÜREREK ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTILAR
Gündem Kıbrıs’a açıklama yapan Konyalıoğlu, “Toplamda 16 hayvanımı vurarak katlederek, öldürerek, izinsiz bir şekilde hırsızlık yaparak hayvanlarımı telef edip zarar verdiler. Ben onları hayvanlarımı vururken gördüğümde bağırıp önlerine çıktım gördüğümü görsünler diye ve arabayı üstüme sürdüler beni öldürmek için” dedi. 
İKİ KİŞİ ARANIYOR
Yaşanan olayın detaylarını aktaran Konyalıoğlu, “Hemen polisi arayıp plakayı verdim ve olanları anlattım. Polis kısa sürede olay yerine geldi ve zanlıları buldu. Araçta 4 kişi bulunuyordu. Sadece ikisini gördüm ve o ikisi yakalandı arkada oturan sakallı ve diğer şahıs halen bulunamadı. Bugün sabah mahkemeye çıkarıldılar” bilgilerini paylaştı. 
“EVİME GELİP DAVAYI ÇEKMEM İÇİN PARA TEKLİF ETTİLER”
Söz konusu katliamı yapan zanlıların ailelerinin dün akşam evlerine gelip para teklif ettiğini de kaydeden Konyalıoğlu, “Dün akşam zanlıların ailesi evimize gelip para teklif ettiler bu davayı geri çekmemiz için. Fakat bu davayı, hayvanlarıma yapılan caniliği, hırsızlığı, katilliği ve emeğe saygısızlığı asla kabul etmeyerek bu davanın sonuna kadar gideceğimi bildiririm” şeklinde konuştu.


 

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Karşıyaka
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