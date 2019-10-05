Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Anne sütüyle ilgili doğru bilinen 12 yanlış
Anne sütüyle ilgili doğru bilinen...
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi' yaşam mücadelesi veriyor
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi'
'Kahin' kaplumbağa Donatello, 265 bin liraya satışa çıkarıldı
Donatello, 265 bin liraya satışa...
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı

Hemşire nakillerinin 16 ekim’de yapılacağı açıklandı

Sağlık Bakanlığının, hemşire nakilleriyle ilgili yer listesini Şubat 2020’de açıklayacağını duyurmasının ardından müteakip, kamu hastane ve sağlık merkezlerinde örgütlü KAMUSEN Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve KTAMS temsilcileri, Sağlık Bakanı Ali Pilli ile toplantı yaptı.

05 Ekim 2019 Cumartesi 09:14
Hemşire nakillerinin 16 ekim’de yapılacağı açıklandı

Görüşmenin ardından sendikalar adına Sağlık Bakanlığı önünde açıklama yapan KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, kamu sağlık çalışanlarının nakli ile ilgili tüzük gereğince Bakanlığın naklin yapılmasını öngördüğü görev yeri listesini Şubat ve Ağustos’ta yayınlanması gerektiğine, nakillerin de bu listeler üzerinden yapıldığına dikkat çekerek, bu yıl bazı gecikmeler yaşandığını bu nedenle sağlık hizmetlerinde de sıkıntılar yaşandığını ifade etti.

Bakanlığın önce yayınladığı ardından da kaldırdığı nakil yerleri listesinde eksiklikler bulunduğunu,  Bakanla birlikte gerçekleştirilen toplantıda nakil yerleri listesi üzerinde bir çalışma yaptıklarını kaydeden Bengihan, “Bu listeler yeni haliyle bize verilecek ve Bakanlığın sitesinde yayınlanacak, bu listelere göre müracaatlar kabul edilecek, 16 Ekimde de Nakil Kurulu toplanıp kriterlere uygun hemşirelerimizin adil ve doğru bir şekilde nakilleri gerçekleştirecektir” dedi.

Üç sendika olarak gayelerinin halkın sağlık hizmetini tam olarak alabilmesi, bununla birlikte çalışanların huzurlu verimli çalışma olanaklarını sağlama olduğunu kaydeden Bengihan, Sağlık Bakanlığının işbirliği gayretinden dolayı memnun olduklarını da belirtti.

(BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Hemşire
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yavuz Fatih’i selamladı
Yavuz Fatih’i selamladı
2’nci Güneşköy Nar Panayırı başladı
2’nci Güneşköy Nar Panayırı başladı
Zeki Asımoğlu yaşadıklarını tanık kürsüsünde anlattı
Zeki Asımoğlu yaşadıklarını tanık kürsüsünde anlattı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim