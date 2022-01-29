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Hemşire yok, onlarca tarihi geçmiş ilaç var!

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Başkanı Dr. Eczacı Umut Öksüz ve Yönetim Kurulu üyesi Ülker Pozan Cihangir, ülke gündemine oturan Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi‘ne gitti, tarihi geçmiş ilaçları görüntüledi

29 Ocak 2022 Cumartesi 22:42
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Hemşire yok, onlarca tarihi geçmiş ilaç var!
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Bakımevine bırakılmak üzere yanlarında ilaç, maske ve tıbbi malzeme götüren Öksüz ve Cihangir, bakımevindeki ilaçlarla kimin ilgilendiğini de sordu ve korkunç gerçek ortaya çıktı.

Hemşire yok, onlarca tarihi geçmiş ilaç var

İlaçların bulunduğu ve kilitli olan polikliniğin kapısını açtırmak için görevli olduğu öğrenilen hemşireye ulaşmak isteyen Öksüz ve Cihangir, hemşireden Covid pozitif olduğu için gelemeyeceği cevabını alınca, Kaymakamlık ve belediyeden yardım istedi.

Bakımevine gelen zabıtalar eşliğinde kilitli odaya giren Öksüz ve Cihangir, içinde yeşil reçete ile alınabilen ilaçların da olduğu onlarca tarihi geçmiş ilaçla karşılaştı.

Videoyu izlemek için tıklayınız:

Son Güncelleme: 29.01.2022 23:54
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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Eczacı Umut ÖksüzÜlker Pozan Cihangir
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