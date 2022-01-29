Bakımevine bırakılmak üzere yanlarında ilaç, maske ve tıbbi malzeme götüren Öksüz ve Cihangir, bakımevindeki ilaçlarla kimin ilgilendiğini de sordu ve korkunç gerçek ortaya çıktı.

Hemşire yok, onlarca tarihi geçmiş ilaç var

İlaçların bulunduğu ve kilitli olan polikliniğin kapısını açtırmak için görevli olduğu öğrenilen hemşireye ulaşmak isteyen Öksüz ve Cihangir, hemşireden Covid pozitif olduğu için gelemeyeceği cevabını alınca, Kaymakamlık ve belediyeden yardım istedi.

Bakımevine gelen zabıtalar eşliğinde kilitli odaya giren Öksüz ve Cihangir, içinde yeşil reçete ile alınabilen ilaçların da olduğu onlarca tarihi geçmiş ilaçla karşılaştı.

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