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Hemşireler Sendikası, son 2 ayın ek çalışma ve nöbet ödemelerinin yapılmasını istedi

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özgöçmen, haziran ve temmuz ek çalışma ve nöbet ödemelerinin yapılmasını talep etti.

10 Eylül 2019 Salı 15:27
Hemşireler Sendikası, son 2 ayın ek çalışma ve nöbet ödemelerinin yapılmasını istedi

Özgöçmen, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası gereği ek çalışma ve nöbet ödeneğinin en geç bir ay içinde ödenmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Ancak Kamu sağlık çalışanlarının yasal olarak alacaklı oldukları Haziran ve Temmuz ayı halen ödenmemiştir” dedi.

Özgöçmen şöyle devam etti:

“Önümüzdeki hafta sonuna kadar Haziran ayının ödemesinin gerçekleştirileceği bilgisi edinilse de, başta Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığını yasal sorumluluklarını yerine getirmeye, daha istikrarlı ve düzenli ödemelerin yapılması için gerekli önlem ve düzenlemenin yapılmasını, yaşanan gecikmeler personel zafiyeti kaynaklı ise gerekli tedbirin alınması için çağrıda bulunarak, uyarıyoruz”

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Anahtar Kelimeler:
Hemşireler Sendikası
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