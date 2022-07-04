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Hemşireler ve Ebeler Birliği'nden hükümete asgari ücret uyarısı

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplanmasının gündemde olduğu süreçte, tespitin en az yasada belirtilen usul ve esaslara göre belirlenmesi ve insan onuruna yaraşır ve sağlıklı bir yaşam sürdürülebilmesine olanak sağlayacak miktarda olması çağrısında bulundu.

04 Temmuz 2022 Pazartesi 15:03
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Hemşireler ve Ebeler Birliği'nden hükümete asgari ücret uyarısı
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Özgöçmen ayrıca yetkililerden, hemşirelik ve ebelik mesleğini teşvik edici yasal ve politik kararlar alarak önlemler uygulamasını istedi.

Ali, Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada koruyucu sağlık hizmetinin dünyadaki en ucuz sağlık hizmeti olduğunun unutulmaması gerektiğini ve bunun içinde asgari ücretlinin sağlıklı beslenebileceği rakam üzerinden bir karar kılınması gerektiğini kaydetti.

İyi beslenemeyen halkın hastalanmaya ve devlette tedavi edebilmek için daha fazla para ödemeye devam edeceğini hatırlatan Özgöçmen, bu nedenle de asgari ücretin açlık sınırının altında değil halkın sağlıklı beslenebileceği miktarda olmasının önemine işaret etti.

Özgöçmen şöyle devam etti:

"Tüm bunların yanı sıra asgari ücretin artık çalışanların bilgi beceri meslek ve eğitim düzeylerine göre belirleneceği yasal düzenleme yapılmalıdır. Hali hazırda en az üniversite mezunu hemşire ve ebeler asgari ücret üzerinden ödenmekte ve ciddi haksızlığa uğratılmaktadır. Buda toplumda gençlerimizin mesleğimizi tercih etmemeye hatta mezunlarımızın bile özel sektörde farklı iş alanlarını tercih etmelerine neden olmaktadır. Toplum için ciddi bir tehdit oluşturan bu durum bertaraf edilmelidir, hali hazırda yetersiz olan hemşire ve ebe sayımız aksi halde ülkemizde çok daha ciddi boyutlara gelecektir. Yetkili makamları hemşirelik ve ebelik mesleğini teşvik edici yasal ve politik kararlar alarak önlem almaya bir kez daha davet ederiz. "   

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