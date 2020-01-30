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“Hemşirelikte meslek etiği ve deontoloji” konferansı düzenlendi

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, hemşirelikte etik bilincin ve duyarlılığın gelişmesine katkı koymak için konferans düzenledi.

30 Ocak 2020 Perşembe 17:29
“Hemşirelikte meslek etiği ve deontoloji” konferansı düzenlendi

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, hemşirelikte etik bilincin ve duyarlılığın gelişmesine katkı koymak için konferans düzenledi.

“Hemşirelikte Meslek Etiği ve Deontoloji’ konferansını Kıbrıs İlim Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mesut Yalvaç verdi.

Birlikten verilen bilgiye göre, bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Thalassemia Konferans salonunda gerçekleşen konferansın açılış konuşmasını, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Bolat ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Sürekli Eğitim Birimi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarpkaya Güder yaptı.

Konferansın moderatörlüğünü Sosyal İşler Sorumlusu Mehmet Reşat Karakahraman üstlendi.

TAK/EMT

Anahtar Kelimeler:
HemşireEbeKonferans
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