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Hentbol U16 erkekler liginde hafta tamamlandı

Hentbol U16 erkekler liginde dün oynanan 3 karşılaşma ile hafta tamamlandı.

16 Ekim 2022 Pazar 10:22
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Hentbol U16 erkekler liginde hafta tamamlandı



Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmalarda, YDÜ – Levent’i, UKÜ – Doğukent’i, Yükseliş ise MGA takımını mağlup ederek haftayı galibiyetle kapatmış oldu.

Atatürk Spor Salonunda oynanan günün ilk karşılaşmasında YDÜ ile Levent takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi rakibi Levent karşısında 20 – 9 önde kapatan YDÜ maçı da 36 – 20 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı.

YDÜ’de Demir 7 golle maçı tamamlarken, Hasan, Anver ve Sami maçı 6’şar golle bitiren oyuncular oldu. Günün ikinci karşılaşmasında ise UKÜ ile Doğukent takımları mücadele etti. Maçın başından sonuna kadar rahat bir oyun sergileyen UKÜ maçın ilk devresini rakibi Doğukent karşısında 10 – 2 önde kapatırken, maçın ikinci devresinde de etkili oyununu devam ettiren UKÜ sahadan 22 – 14 galibiyetle ayrılarak yoluna devam etti.

UKÜ’de Samed maçı 13 golle tamamlayarak maçın adamı oldu. Günün son maçında ise Yükseliş ile MGA takımları karşı karşıya geldi. İlk devresi çekişmeli geçen mücadelede soyunma odasına 8 -7 önde giden Yükseliş, maçın ikinci devresinde daha iyi performans ortaya koyara sahadan 21 – 11 galibiyetle ayrılarak emin adımlarla yoluna devam etti.

Anahtar Kelimeler:
HentbolLigSpor
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