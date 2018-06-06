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"Henüz alkol ve sigara denetimleri yeterli değil"

Tabipler Birliği, bazı maddelerin kullanımının serbest bırakılması konusunda endişeli: “Alkol ve sigara denetimleri istenilen düzeyde değilken başka maddelerin kullanımının serbest bırakılması konusunda endişelerimiz var”

06 Haziran 2018 Çarşamba 17:10
"Henüz alkol ve sigara denetimleri yeterli değil"

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu, ülkede alkol ve sigara denetimleri istenilen düzeyde değilken başka maddelerin kullanımının serbest bırakılması konusunda ciddi endişeleri olduğunu kaydederek, “Atılacak adımların sonuçları iyi hesaplanmalı, öyle hareket edilmeli” dedi.

Arifoğlu, yazılı açıklamasında sağlık konusunda bazı uyarılarda bulundu. “Ülkemizde alkol tüketiminin düzgün şekilde denetlenmediğini görüyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın son zamanlardaki çabalarına rağmen sigarayla ilgili denetim de istenilen düzeyde değil” diyen Arifoğlu,  “Hal böyle iken başka maddelerin kullanımının serbest bırakılması konusunda ciddi endişelerimiz var. Atılacak adımların sonuçlarının çok iyi hesaplayarak hareket edilmesi şart” uyarısında bulundu.

“Emniyetli ilaçlar yoktur. Emniyetli doktorlar vardır” diyen ve ilaçlar konusunda da değerlendirme yapan Arifoğlu, “İlaçların mutlaka reçeteyle satılması ve konuyla ilgili uzmanlar tarafından verilmesi son derece önemli” ifadelerine yer verdi.

İlaç satışına kontrol getirmek için otomasyon sistemi üzerinden hasta bilgi gizliliğini de koruyarak kime hangi ilacın ne zaman verildiğinin kontrol altında tutulması gerektiğini vurgulayan Arifoğlu, “İlaçlar ve bazı maddeler arasındaki etkileşim var ancak bunun uluorta açıklanması son derece sakıncalı” dedi.

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