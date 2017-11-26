Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden ve KKTC Engelliler Spor Federasyonu (ESF) Başkanı Yusuf Musioğlu arasında ana sponsorluk sözleşmesi imzalandı.

Ülkemizi uluslararası liglerde de temsil ederek, geçtiğimiz yıllarda Avrupa'da da önemli başarılara imza atan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı bu yıl da Kuzey Kıbrıs Turkcell'in ismi ve desteği ile sahalarda olacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile KKTC Engelliler Spor Federasyonu (ESF) arasında imzalanan ana sponsorluk anlaşmasıyla 10 yıllık beraberliği geçtiğimiz hafta Turkcell Genel Müdürlüğü’nde atılan imzalarla resmileşti.

2008 yılından bu yana "Destek Varsa Engel Yok" sloganıyla engelsiz yüreklerin başarılarını adanın ötesine taşıyan Kuzey Kıbrıs Turkcell, adıyla özdeşleşen bu önemli sosyal sorumluluk projesini bu yıl da sürdürüyor.

Hep birlikte başaracağız

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden ve KKTC Engelliler Spor Federasyonu (ESF) Başkanı Yusuf Musioğlu arasında Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle ana sponsorluk anlaşmasına imza kondu.

ESF Başkanı Yusuf Musioğlu, federasyona bağlı Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’na tam 10 yıldır ismini vererek katkı koyan, maddi desteğin yanında manevi olarak da her türlü desteği sağlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell yönetimi ve ailesine camia adına içtenlikle teşekkür etti. Musioğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in desteği sayesinde bu yıl başarılı her birlikte sonuçlar elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

10’uncu yılda da desteklerimiz takımla

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, Tekerlekli Sandalye Basketbolu’nda canla başla mücadele eden tüm sporcuları kutlarken, tüm yöneticileri de katkılarından dolayı tebrik etti. Kurum olarak bu başarıya 10 yıldır katkıda bulunmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Maden bu birliktelikten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Harun Maden “Takımdaki tüm oyuncularımız yönetim ekibiyle büyük ailemizin bir parçası oldu. Sevinçleriyle seviniyor, üzüntüleriyle üzülüyoruz. 10 yıllık bu birlikteliğin daha uzun yıllar devam etmesi en büyük arzumuzdur. Turkcell’in de Ampute Takımı’na desteği ve Avrupa

Şampiyonluğu ile hep birlikte büyük gurur duyduk. Tüm dünya neler başarılabileceğini gördü. Engellilerin ve özellikle bu alanda yapılan sporun desteklenmesi, bu alanda elde edilen başarıların artmasını dilerim” diye konuştu.

Harun Maden, yeni sezonda sporculara ve tüm yönetim kadrosuna başarılar diledi.



