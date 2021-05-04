Gündem Kıbrıs - Özel

Altın Patiler Derneği ve Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği ortak bir bildiri yayınlayarak, Beşparmak Dağları üzerine yapılması düşünülen heykel projesine tepki gösterdi.

Derneklerden ortak yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

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HEP BİRLİKTE DOĞA TAHRİBATINA HAYIR DİYORUZ!!

Girne'nin tek yeşil kalan kısmı konumundaki Beşparmaklar üzerine yapılması düşünülen 40m yüksekliğindeki devasa "Asil Köylü" heykel projesine hayır diyoruz!

"Sanat" adı altında binlerce metrekarelik bir orman arazisi yok edilmek üzere. Ciddi bir doğa tahribatı ile karşı karşıyayız. Bölgedeki yaban hayat ve bitki örtüsü projenin inşası sırasında yok olacak. Hedeflenen proje kapsamında önce ağaçlar kesilecek sonrasında ise ağaç dikilecek!!! Binlerce canlı ölecek!!!

Sanat insan ruhunu besler, gelişimini sağlar, farkındalığı artırır, sanat birçok güzel şeye vesile olur ama ekosistemin zarar görmesine asla ve asla vesile olamaz!! ARUCAD tarafından gerçekleştirilecek olan proje, bitimiyle birlikte yönetimi Girne Belediyesine devredilecek. Aynı şehir içlerinde olduğu gibi yıllar içerisinde atıl bir kamu alanı yaratılacak.. Denetim ve koruma olmayacak ve insanlar tarafından kirletilecek ve kötü kullanılacak bir alan yaratılacak.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin hiçbir şekilde zarar görmemiş bir doğal yaşam alanını yok etmek yerine müdahaleye gerçekten ihtiyacı olan bir alanı sanatı ile hayata döndürmesini temenni ediyoruz..

Altın Patiler Derneği

Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği