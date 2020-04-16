Hastanede 16 gün Covid-19 tedavisi görerek sağlığına kavuşan Doktor Berk Huner, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Berk Huner, hastanede Covid-19 savaşı verdikten sonra, evinde ailesi ile beraber uyanmayı ‘tatlı bir rüya’ olarak tanımladı. Huner, ayrıca hastanede olduğu sürede tedavisinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Berk Huner'in paylaşımı şöyle:

16 gün hastanede Covid 19 savaşı verdikten sonra, evimde ailem ile beraber uyanmak tam bir tatlı rüya gibi geldi bu sabah...beni aileme döndüren KKTC Sağlık Bakanlığı, Sayın Bakanımız Ali Pilli @ Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ekibi, Doktorlar 'dan, Hemşirelere ve bana her sabah moral veren temizlik ekibi @Remziye Hanım, hepiniz bir süper Kahramansınız, en karanlık anımda bana ilk ışığı gösteren, ümit veren ve yüzümü güldüren Hemşire @ Oğuz Köse, seni hiç bir zaman unutmam kardeşim, Hemşire Arzu hanım, kızıma yaptığınız sürpriz ve olağanüstü jesti ailece hep kalbimizde kalacak...kendim bir Doktor olarak, işim icabı dünyanın ileri gelmiş hastanelerinde denetim yapmış bir kişi olarak ve KKTC'mizin daha kısıtlı şartlarda bu Covid 19 savaşı başarılı şekilde yürütmesi tüm ''süper'' Sağlık ekiplerimizin büyük başarısıdır. KKTC'de ki Doktorlarımız ve Hemşirelerimiz Dünya standartlarına göre en üst seviyededir, bunu sadece Doktor olarak değil ama hayatı kurtarılmış Covid 19' u atlatmış bir hasta olarak söylüyorum, böyle bir sağlık ekibi ile KKTC'de tüm insanlar rahat olsun, çok iyi ellerdeyiz...Eşim' de en hafif şekilde atlatmıştır Covid 19'u ve ailece hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz...Son olarak Olgun Bayramlar , Ruhsan Bayramlar, sizler bizim gizli Kahramanlarımızsınız, her şeyimizsiniz, 13 sene evvel KKTC'ye adım attığım'dan beri yanımızda oldunuz, ne kadar teşekkür etsek azdır....Özel olarak Türkçe yazmak istedim bu yazıyı, beni bilen bilir, Türkçeyi son 10 senedir tam olarak öğreniyorum, yazıda hatam varsa beni hoşgörün lütfen.

Haber Kıbrıs