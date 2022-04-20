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 Lefkoşa’da bir evde uyuşturucu satışı yapıldığını öğrenen narkotik polisinin başlatmış olduğu operasyonda zanlılar Emenike Kenneth Ogbu, Onyedikachi Godwin Ikebuaku, Gift Patrıck, Chibuikemk Kennedy Nwamuruamu, Chidera Wayne Ubani Wayne, Caleb İzunna Ewulu’nun aleyhindeki karar açıklandı.

20 Nisan 2022 Çarşamba 16:53
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Hepsi de cezaevine gönderildi

(Kamalı Haber)

 Lefkoşa’da bir evde uyuşturucu satışı yapıldığını öğrenen narkotik polisinin başlatmış olduğu operasyonda zanlılar Emenike Kenneth Ogbu, Onyedikachi Godwin Ikebuaku, Gift Patrıck, Chibuikemk Kennedy Nwamuruamu, Chidera Wayne Ubani Wayne, Caleb İzunna Ewulu’nun aleyhindeki karar açıklandı. 41 gram uyuşturucuyu Güney Kıbrıs’tan ithal eden Emenike Kenneth Ogbu 30 ay, satışa hazırlayan Onyedikachi Godwin Ikebuaku 20 ay, Gift Patrıck 18 ay, Chibuikemk Kennedy Nwamuruamu 18 ay, Chidera Wayne Ubani Wayne 18 ay, Caleb İzunna Ewulu 10 ay hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanığın aleyhindeki kararı Yargıç Soytaç açıkladı. Soytaç, sanıkların işlediği suçların çok ciddi ve vahim suçlardan olduğunun altını çizdi. Soytaç, sanıkların, bulundurduğu uyuşturucu miktarının külliyatlı oluşunu aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Soytaç, kamu menfaati gereği bu tür suçlara mahkûmiyet verilirken, caydırıcı ceza uygulanması gerektiğinin altını çizdi. Soytaç, farklı miktarlarda uyuşturucu tasarruf eden sanıklar Emenike Kenneth Ogbu 30 ay, satışa hazırlayan Onyedikachi Godwin Ikebuaku 20 ay , Gift Patrıck 18 ay, Chibuikemk Kennedy Nwamuruamu 18 ay, Chidera Wayne Ubani Wayne 18 ay, Caleb İzunna Ewulu 10 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.
 

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