Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Uyuşturucu maddeyle yakalandı
Uyuşturucu maddeyle yakalandı
Suçlamaları kabul etmedi
Suçlamaları kabul etmedi
4 gün daha tutukluluk
4 gün daha tutukluluk
Tecavüz davasında karar verildi
Tecavüz davasında karar verildi
Hayvanlarla cinsi münasebet
Hayvanlarla cinsi münasebet

Hepsi hapsi boyladı

Lefkoşa’da adam öldürmek için gizli ittifak yapan zanlılar Sevil İleri, Durmuş Kaya ve Murat Gören teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

28 Ağustos 2020 Cuma 18:06
936 Okunma
Hepsi hapsi boyladı

Lefkoşa’da adam öldürmek için gizli ittifak yapan zanlılar Sevil İleri, Durmuş Kaya ve Murat Gören teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemil Awwat, olguları aktardı. Polis, zanlılar Sevil İleri, Durmuş Kaya ve zanlı Murat Gören’in Öldürmek için gizli ittifak suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlıların 2020 yılı Temmuz ve Ağustos ayları arasında Sadık Akan’ın zanlı Sevil İleri’den ayrılmadığı gerekçesiyle önce dövdürmek sonra da öldürmek için gizli ittifak kurduklarını mahkemeye aktardı. Polis, olayın akabinde zanlı Durmuş Kaya’nın polise gelip, itiraf içerikli ifade verdiğini belirtti. 

Polis, zanlı Durmuş Kaya’nın, zanlı Murat Gören’le, Sadık Akan’ı ortadan kaldırmak için anlaşıp, 2 bin 500 TL verdiğini söyledi.

Polis, zanlı Murat Gören’in öldüreceği kişinin arkadaşı olduğunu öğrenip vazgeçtiğini  söyledi. Polis, Durmuş Kaya ve Murat Gören’in TC-KKTC, Sevil İleri’nin KKTC vatandaşı olduğunu ve tahkikatın tamamlandığını  söyleyerek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Zanlıların avukatları, tutuklu yargılanmalarını talebine itiraz etti. Davanın duruşması yaklaşık 6 saat sürerken savunma avukatları zanlılara kefil girecek olanları dinletti.  

Huzurunda verilen şahadeti ve dinlenen kefillerin ardından kararını veren Yargıç Temay Sağer, zanlıların davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile 45 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerinin daha uygun olacağına emir verdi.

Son Güncelleme: 28.08.2020 18:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SON DAKİKA! KKTC'de 10 yeni vaka
SON DAKİKA! KKTC'de 10 yeni vaka
150 Tl için dolandırıcılık!
150 Tl için dolandırıcılık!
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim