Diyalog'tan Melin Dobran'ın haberine göre, Başkent Lefkoşa’daki tairihi Belediye Pazarında (Bandabulya) işyeri bulunan esnaf, kış mevsimine girdiğimiz şu günlerde dönemin meyve ve sebzelerini satışa sundu. Özellikle ıspanak, marul, maydanoz, kereviz, portakal, mandalina, domates, çilek, mantar ve guafa gibi ürünler alıcı bekliyor.

Esnaf, “Genellikle hafta sonu satışlar iyi gidiyor. Çarşı bir anda tenhalaştı. Yine de taze ürünlerimizin satılmasını bekliyoruz çünkü buradaki ürünler ucuz ve hepsi vitamin deposu” dedi.