"Her 15 günde bir ilçede ,Bakanlar Kurulu toplantısı yapacağız"

Başbakan Ünal Üstel, İskele’de toplanan Bakanlar Kurulu’nun ardından bir açıklama yaptı.

Başbakan Üstel, bundan sonraki süreçte her 15 günde bir ilçede bulunarak, Bakanlar Kurulu toplantısı yapacaklarını açıkladı.

İSKELE’DE ALTYAPI ÇALIŞMALARI İÇİN FON OLUŞTURULDU

Üstel, toplantıda alınan kararlara da işaret ederek, “İskele bölgesinde ilk defa yapılaşmanın altyapısını karşılayacak bir fon oluşturduk. Fonda birikecek parayla altyapı çalışmaları süratli biçimde yapılacak” dedi.

Evkaf’A BAĞLI İŞLETMELERE "AF"

Üstel, Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi’ne (Evkaf) bağlı olan işletmelerin kiralarında birtakım sıkıntılar yaşandığına işaret ederek, “Evkaf’a bağlı olan işletmelere yönelik bir af getirdik. İnsanlarımız biriken kiralarını taksitlendirebilecek” ifadelerini kullandı.

MUHTARLARLA TOPLANTI

Üstel, İskele ve Karpaz bölgesinde bulunan tüm muhtarlarla bir toplantı yapacaklarını da aktararak, “Saat 19.00’dan sonra İskele bölgesindeki UBP’liler ile buluşacağız... Yerel seçimleri ve icraatlarımızı konuşup soruları cevaplayacağız” şeklinde konuştu.