Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mağusa-İskele-Yeni Boğaziçi İmar Planı ile ilgili sürecin çok kötü yönetildiğini, bölgenin belirsizliğe itildiğini savunarak, “Oysa bizim plansız projesiz işlerle kaybedecek zamanımız yoktur” dedi.

CTP’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 54’üncü Olağan Genel Kurulu’na video kaydıyla seslenen Erhürman, konuşmasında, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin herhangi bir sivil toplum kuruluşu olmadığını, yasa ile kurulmuş olan kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olduğunu söyledi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, Başbakanlığı döneminde Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile yoğun teşviki mesai içerisinde olduğunu ve kendi alanlarındaki konularla ilgili bilimsel verileri paylaşmak konusunda son derece cömert bir tutum sergilediklerini vurguladı.

“DEVLET YÖNETİMİ BİLİMSEL VERİLERE DAYANMAK ZORUNDA”

Yaşanan pandemi döneminin herkese devlet yönetiminin muhakkak bilimsel verilere dayanmak zorunda olduğunu öğrettiğini belirten Erhürman, devlet yönetiminin başarılı olmasının ancak, bilimin ışığını kendi yönetim tarzına yansıtmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı ve bunun güncel yaşamda şu anda yer bulmadığını söyledi.

“HER ALANDA PLANLAMAYA İHTİYAÇ VAR”

Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin de yoğun bir çalışma ile destek verdiği Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı konusunun yönetim sıkıntılarını bir kez daha gün yüzüne çıkardığını savunan Erhürman, “Bu ülkede plansız projesiz işlerle kaybedilecek zaman lüksümüz yoktur. Her alanda planlamaya ihtiyaç var. Şehirlerimizin planlanmasına her şeyden daha fazla ihtiyacımız var. Emirnamelerle ülkeyi yönetmenin doğru olmayacağını aslında hepimiz söylüyoruz” dedi.