“her an ulaşılabilen bir belediye başkanı olacağım”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gönyeli – Alayköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Amcaoğlu, devlet memurluğunda Başbakanlık Müsteşarlığı’na kadar geçen hizmet süresince kimseyi ayırmadan, herkese yardımcı olmaya çalıştığını ve belediye başkanı seçildikten sonra da aynı şekilde davranacağını açıkladı.”Kapım herkese açık olacak, her an, her durumda ulaşılabilen bir belediye başkanı olacağım” dedi.

“Kimseyi kırmaya gerek yok”

Amcaoğlu, geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon programında, adaylığını ve seçim sürecini değerlendirdi.

Amcaoğlu, seçim sürecinde kimseyi kırmadan, son derece seviyeli ve centilmence davranacaklarının sözünü verdi.

Amcaoğlu, “40 günlük seçim sürecinin sonunda herkes bir birinin yüzüne bakacak, kimseyi kırmanın anlamı yok” dedi.

“Kimseye bugün git yarın gel demedim”

Amcaoğlu, “Siyasete ilk kez giriyorum” hatırlatmasını yaptı ve şunları söyledi:

“Parti rozeti gözetmeden herkese yardımcı oldum. Kimseyi küçük görmedik, hor görmedik, her mevkideki arkadaşlarla iyi ilişkiler kurduk. Çalışma disiplinin bozmadık. Vatandaşın sorunlarını çözmeye çalıştık. Kimseye bugün git yarın gel demedim. Çözebileceğimiz sorunları çözdük, olmayacak işlerle ilgili de kimseye söz vermedik.”

“Bırakma zamanı geldiğinde bırakabilmelisiniz”

Hüseyin Amcaoğlu, futbolculuk geçmişine de değindiği konuşmasında, futbolu Gönyeli Spor Kulübü’nde zirvede bıraktığını anlattı ve her işte benzer davranışların önemine değindi. Amcaoğlu, özetle “40’lı yaşlarımda da futbol oynayabilirdim... Her alanda çok iyi işler yapabilirsiniz ama bırakma zamanı geldiğinde bırakmaz ve görevde ısrar ederseniz, sizi eski iyi performansınızla değil, son performansınızla iyi hatırlamayabilirler” ifadelerini kullandı.

“Herkese kapım her zaman açıktır ve hep açık olacak”

Seçim öncesi kapı kapı gezerek oy istemeyi değil, seçildikten sonra herkese kapısını açık tutmayı daha çok uygun gördüğünü ifade eden Amcaoğlu, kendisine oy verenleri de vermeyenleri de yani tüm seçmenleri ve vatandaşları her zaman kucaklayacağını kaydetti.

“Personeliyle barışık bir başkan olacağım”

Amcaoğlu bugüne kadar aldığı tüm görevlerde benzer davrandığını, kimseyi ayırmadığını, şu anda derdinin Gönyeli,Yenikent, Alayköy, Yılmazköy ve Kanlıköy’ün daha ileriye taşınması olduğunu vurguladı.

Amcaoğlu, seçilir seçilmez, altyapıdan üst yapıya kadar bir çok soruna çözüm bulmak için hiç zaman kaybetmeden çalışacağını ekledi.

Hüseyin Amcaoğlu, personeliyle, komşu belediyelerle barışık ve herkesin ulaşabileceği bir başkan olacağı sözünü de verdi.