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“Her Bayram Bir Öncekini Aratıyor”

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Kurban Bayramı’nın da yaklaşmasıyla kasaplar vatandaşların alım gücünün olmadığından bahsederken, eski bayramları da özlediklerini dile getirdiler.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 17:06
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“Her Bayram Bir Öncekini Aratıyor”

Kardelen GÖKSU/ Gündem Kıbrıs Özel

Kurban Bayramı’nın da yaklaşmasıyla kasaplar vatandaşların alım gücünün olmadığından bahsederken, eski bayramları da özlediklerini dile getirdiler.

Henüz istedikleri satışlara ulaşamayan kasaplar, şu şekilde konuştu:

TANER SEYHAN:

“Et alışverişi az da olsa başladı, ama şuan da bir ekonomik krizin içindeyiz. Vatandaşımızın alım gücü düştü, hayvan fiyatları yükseldi. İnsanlar beklemede, ama yine de dini görevleri için alım yapacaklardır. Her sene bir önceki seneyi aratıyor, bu sene de satışların düşük geçeceğini düşünüyorum. Kuzu kilogram fiyatı 40-45 TL arasında olacak, büyük baş ise 35 TL.”

İSMAİL KAMKAM: “GECE YATIP SABAH KALKTIĞIMIZDA DÖVİZ DEĞİŞİYOR”

 “Henüz bayram alışverişleri başlamadı ama memleketin mali durumu belli, insanların hiçbir hazırlığı yoktur. Önceden herkes son güne hazırlık yapıp beklerlerdi. Şuan gece yatıp sabah uyandığımızda dövizin de değişmesinden dolayı, her şeyin fiyatı etkileniyor.”

İSKENDER GÜLAY: “ÜMİDİMİZİ KAYBETMEK İSTEMİYORUM”

“Yavaş yavaş alışverişler başlasa bile tam istediğimiz gibi. Geçmiş bayramlar gibi olacağını düşünmüyorum ama az da olsa ümidimiz var. Fiyatlarda geçen seneki gibi olabilir, vatandaşın alım gücü düşük olduğu işin pek yüksek olacağını tahmin etmiyorum. Kurban alımlarında da son güne kalmamaları gerektir. Eski bayramlar gibi olacağını düşünmüyorum ama ümidimizi de kaybetmek istemiyorum.”

Son Güncelleme: 12.07.2021 17:07
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