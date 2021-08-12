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“Her cümlesinin altına imzamı atarım”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi’nin “Kıbrıs Türk Tarihi ve Öğretimi” panelinde yaptığı konuşmasına yönelik bazı kesimler tarafından “çok çirkin, seviyesiz ve haddini aşan ifadelerle saldırıldığını” ifade ederek, bunu şiddetle kınadığını vurguladı.

12 Ağustos 2021 Perşembe 11:55
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“Her cümlesinin altına imzamı atarım”

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi’nin, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’nun (TTK) iş birliğiyle dün düzenlenen “Kıbrıs Türk Tarihi ve Öğretimi” başlıklı panelde yaptığı konuşmaya yönelik yapılan açıklamalarla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirmede bulundu.

“HER CÜMLESİNİN ALTINA İMZAMI ATARIM”

Ertuğruloğlu, “Gerçekleri vurgulayan Sayın Büyükelçi’nin her cümlesinin altına imzamı atarım. Bu gerçeklerin ifade edilmesinden rahatsız olduğu anlaşılan kesimlerin, Sayın Büyükelçi’ye çok çirkin, seviyesiz ve haddini aşan ifadelerle saldırılmasını şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eğitim sisteminin bilim ve tarihi gerçekler temelinde oluşturulması gerekirken, birilerinin kendi taraflı siyasi inanç ve çıkarları temelinde bir sistem hedefiyle hareket etmeleri neticesinde bugünkü sorunların yaşandığını kaydetti.

Bu sorunlara ve nedenlerine işaret eden büyükelçinin, söz konusu “hakaretlere” maruz bırakılmasının manidar olduğunu belirten Ertuğruloğlu, “Saldıranlar, sorunların yaratıcısı ve sorumlularıdır” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Tahsin Ertuğruloğlu
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