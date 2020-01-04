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Her Daim Dostlar Bisikletin Sıfır Karbon Salınımlı Oluşuna Dikkat Çekmek İçin Etkinlik Düzenledi

04 Ocak 2020 Cumartesi 17:16
Her Daim Dostlar Bisikletin Sıfır Karbon Salınımlı Oluşuna Dikkat Çekmek İçin Etkinlik Düzenledi

Her Daim Dostlar” tarafından bu  sabah için organize edilen Hendek Bisiklet Turu’nun kötü hava şartlarından dolayı iptal edilerek onun yerine Mağusa Kapıları Turu’nun gerçekleştirildiği bildirildi.

Her Daim Dostlar Başkanı Yusuf Yüksel Şentuğ yazılı açıklamasında, bisikletin sıfır karbon salınımlı oluşuna dikkat çekmek, bisikletin şehir içi trafik sorununa çözüm olabileceğini vurgulamak bisiklet yollarına olan ihtiyacı öne çıkarabilmek için sabahki etkinliği organize  ettiklerini kaydetti.

Şentuğ bu etkinlikle bisikletin  yaşam boyu yapılabilecek bir spor alternatifi olduğuna dikkat çekmek, ve yaşanabilir bir kentte bisikletin rolünü öne çıkarmayı amaçladıklarını da ifade etti.

Son Güncelleme: 04.01.2020 17:25
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberMağusa Kapıları TuruHendek Bisiklet TuruHer Daim Dostlar
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