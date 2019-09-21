Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alzheimer hastalığı ilk belirtilerden 20 yıl önce başlıyor
Alzheimer hastalığı ilk belirtilerden 20...
Çocuk piyanistten iklim değişikliğine özel eser
Çocuk piyanistten iklim değişikliğine özel...
Savant sendromu nedir?
Savant sendromu nedir?
Tesadüfen bulunan yeni 'en siyah cisim' ışığın yüzde 99,995'ini emiyor
Buluş bir sanatçı sayesinde keşfedildi
Antibiyotik kullanımı ile kalp rahatsızlıkları arasında bağlantı var
Antibiyotik kullanımı ile kalp rahatsızlıkları...

Her Daim Dostlar'dan ormanlara kuş yuvası

Her Daim Dostlar, ormanların sağlıklı kalması için ağaçlara  kuş yuvaları yerleştirdi. 

21 Eylül 2019 Cumartesi 13:52
Her Daim Dostlar'dan ormanlara kuş yuvası

Her Daim Dostlar, ormanların sağlıklı kalması için ağaçlara  kuş yuvaları yerleştirdi. 
Her Daim Dostlar’dan verilen bilgiye göre, kuş yuvalarının yerleştirilmesi, Açık Kapı Festivali kapsamında, Mağusa Lions Kulübü Derneği, 100.yıl Mehmetçik Karpaz Lions Kulübü ve duyarlı yurttaşların katılımıyla gerçekleştirildi. 
Bir kaç yıl önce çam kese böceklerinin saldırısına uğrayan çam ağaçları için Her Daim Dostlar tarafından hazırlanan projenin, Sivil Alan Kurumu tarafından desteklenmesiyle baştankara kuşlarının yaşam alanı olacak yuvalar bugün ağaçlara yerleştirildi.
Kuş yuvaları ile baştankara kuşlarının yuvalama yaparak, çam kese böcekleri ile başa çıkması ve ağaçların sağlıklı büyümesi hedefleniyor. 

banner22
Son Güncelleme: 21.09.2019 13:59
Anahtar Kelimeler:
KuşOrmanDostlarDaimHer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İklim grevine öğrencilerden destek
İklim grevine öğrencilerden destek
Hristodulidis, New York öncesi açıklamalarda bulundu
Hristodulidis, New York öncesi açıklamalarda bulundu
Doğancı halkı yeni yolun açılması talebiyle eylem yaptı
Doğancı halkı yeni yolun açılması talebiyle eylem yaptı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim