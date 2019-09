Her Daim Dostlar'dan ormanlara kuş yuvası

Her Daim Dostlar, ormanların sağlıklı kalması için ağaçlara kuş yuvaları yerleştirdi.

Her Daim Dostlar’dan verilen bilgiye göre, kuş yuvalarının yerleştirilmesi, Açık Kapı Festivali kapsamında, Mağusa Lions Kulübü Derneği, 100.yıl Mehmetçik Karpaz Lions Kulübü ve duyarlı yurttaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Bir kaç yıl önce çam kese böceklerinin saldırısına uğrayan çam ağaçları için Her Daim Dostlar tarafından hazırlanan projenin, Sivil Alan Kurumu tarafından desteklenmesiyle baştankara kuşlarının yaşam alanı olacak yuvalar bugün ağaçlara yerleştirildi.

Kuş yuvaları ile baştankara kuşlarının yuvalama yaparak, çam kese böcekleri ile başa çıkması ve ağaçların sağlıklı büyümesi hedefleniyor.