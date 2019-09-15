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Her Daim Dostlar, sahil temizliği yaptı

Her Daim Dostlar, ‘Yeşili sev doğayı koru’ sloganı ile sahil temizliği etkinliği gerçekleştirdi

15 Eylül 2019 Pazar 12:38
Her Daim Dostlar, sahil temizliği yaptı

Her Daim Dostlar, dün sabah gündoğumunda ‘Yeşili sev doğayı koru’ sloganı ile Yeniboğaziçi sahillerinde temizliğe farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinliğe Mağusa Kale Lions Derneğı kulübü, Gazimağusa Çevre Koruma Dairesi, Kamp-Der ve Gürdağ geri dönüşüm tesisleri katıldı. Yeniboğaziçi Belediyesi de lojistik destek verdi.

Her Daim Dostlar, katılan tüm paydaşlara ve emek harcayan tüm yurttaşlara teşekkür etti. Etkinlikte, sahilden atıklar, plastik, cam, metal, kâğıt gibi atıklar ayrıştırılarak toplandı ve hammadde olarak kullanılmak üzere geri dönüşüme gönderildi.

Her Daim Dostlar, “Böylesi anlamlı bir etkinliği gerçekleştirmiş olmaktan mutlu ve gururluyuz. Bütün gaylemiz doğamız diyerek gelecek hafta yapacağımız kuş yuvası yerleştirme etkinliğimize duyarlı tüm yurttaşlarımızı bekleriz” açıklamasında bulundu.

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Her Daim Dostlar
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