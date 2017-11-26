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'Her Daim Dostlar' siyasi partilere çevre politikalarını sordu

“Her Daim Dostlar” siyasi partilere çevre politikalarını sordu: “Eski eserler bakımsızlıktan dökülüyor"

26 Kasım 2017 Pazar 23:23
'Her Daim Dostlar' siyasi partilere çevre politikalarını sordu
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Her Daim Dostlar, seçime katılacak siyasi partilere çevre politikalarının ne olacağını, eski eserler, atıklar, enerji kaynakları, taş ocakları gibi konularda nasıl politikalar izleyeceklerini sordu.

Her Daim Dostlar Grubu, çevre konusunda belirlenen sorunlar ve çözüm politikalarının siyasi partilerin seçim bildirgelerinde yer almasını istedi.

Ülkedeki eski eserlerin bakımsızlıktan döküldüğünü söyleyen Her Daim Dostlar, yazılı açıklamasında “Tarihi eserlerin bakım ve idamesini yönetecek, devlet, yerel yönetim ve sivil toplumdan oluşacak kurul oluşturmayı düşünür müsünüz? Tarihi kent merkezlerinde atıl durumda bulunan binaların ekonomi ve özellikle turizme kazandırılması için ne gibi projeleriniz var?” diye sordu.

Her Daim Dostlar, partilere şu soruları da yöneltti:

“Naylon poşetlerin kullanımını azaltmak için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz?

Güneş ve rüzgar enerjisinden daha çok yararlanmak için ne gibi planlarınız var? Kimyasal atıkların yarattığı tehlikenin önüne geçmek için projeniz var mı?

İyi tarım uygulamaları ya da organik tarımla ilgili proje geliştiriyor musunuz?”

Her Daim Dostlar Grubu’nun soruları arasında şunlar da var:

“Taş ocakları konusunda hangi önlemleri alacaksınız? Geri dönüşüm ve yeniden kullanma konusunda neler planlıyorsunuz?

Elektrik santralleri konusunda politikanız ne olacak?

Eserlerin restorasyonu için kaynak ayıracak mısınız veya hangi kaynaklardan yararlanacaksınız?

Çöplükleri ve çöpü azaltma ya da çöpleri kaynağından ayrıştırma projeleriniz arasında mı?

Endemik bitkilerimizi korumak için hangi önlemleri alacaksınız?

Sulak alanları korumaya almayı hedefliyor musunuz?

Ormanları ve yeşil alanları korumak ve çoğaltmak için programlarınız var mı?

Çevreye ve denize akıtılan lağım suları konusunda nasıl önlem alacaksınız?

Anıt ağaçların korunması, tanıtılması, ekonomik yaşantımıza kazandırılması için neler düşündünüz?”

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