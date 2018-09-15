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Her Daim Dostlar’dan anlamlı etkinlik

15 Eylül 2018 Cumartesi 14:43
Her Daim Dostlar’dan anlamlı etkinlik

15 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde Her Daim Dostlar ve DAÜ personeli Mağusa’nın ortasındaki koruluğu temizledi.
Her Daim Dostlar tarafından yapılan açıklamada, daha temiz daha yeşil daha yaşanılır bir dünya mümkün. Bunun için çaba , emek ve bilinç gerek”denildi.

“Herşeyden önce bir kentte yaşayanlar o kentin temizliğinden sorumludurlar.Sadece sosyal medyadan yazmakla bu işlerin düzelmeyeceği apacık ortada. Biz konuşmayı değil icraatı seçtik. Hem kirletenlere hem de kirletenlere göz yumanlara sesleniyoruz.

Yeter artık kirletmeyin ve de yeter artık göz yummayın önlem alın”denilen açıklamada, etkinliğime lojistik destek sağlayan Gazimağusa Belediyesine ve her zaman yanlarında olan Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal’e teşekkür edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Her Daim DostlarEtkinlikHaber
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