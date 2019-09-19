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Her Daim Dostlar’dan ormanlarda kuş yuvası yerleştirme etkinliği

19 Eylül 2019 Perşembe 15:21
Her Daim Dostlar’dan ormanlarda kuş yuvası yerleştirme etkinliği

Her Daim Dostlar, Salamis bölgesinde çam kese böcekleri tarafından yıpratılan ormanların bir bölümüne, çam kese böcekleriyle mücadelede önemli rolü bulunan baştankara ve benzeri kuşların coğalmasına katkı yaparak biyolojik mücadeleye destek vermek amacıyla kuş yuvası yerleştirme etkinliği yapacak.

Her Daim Dostlar’dan yapılan açıklamada, “İklim değişikliğine karşı önemli bir savunma aracımız olan, oksijen kaynağımız, nefesimiz, ormanlarımızın, ağaçlarımızın, sağlıklı kalmasına, coğalmasına katkı yapmak isteyen tüm yurtsever yurttaşlarımızı etkinliğimize bekleriz.” denildi.

Etkinlik için cumartesi günü 07.00—08.00 saatleri arasında Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Plajı’nda toplanılacak.

(TAK)

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Anahtar Kelimeler:
HerDaimKuşYuvaHaberKıbrıs
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