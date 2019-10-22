Ülkedeki kan ihtiyacına cevap verebilmek amacı ve dayanışma bilinci ile düzenlenen kampanya 23- 25 Ekim 2019 tarihleri arasında Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde 11.00 ile 16.00 saatleri arasında T&T Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

T&T Ercan Havalimanı’ndaki kan kampanasının ilk gününe Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Başkanı Bülent Çıraklı da katılıp birer konuşma yapacaklar.

T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M.Serhat Özçelik, kan kampanyası ile ilgili yaptığı açıklamada, T&T ailesi olarak Sağlık Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı ile ortaklaşa gerçekleştirecekleri kan bağışı kampanyasına Ercan Havalimanı’ndaki tüm işletmeler ile kurum ve kuruluşların çalışanlarıyla birlikte ülkedeki kan ihtiyacının karşılanması konusunda duyarlılık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Belirli aralıklarla kan vermenin uzmanlarca da belirtildiği üzere insan sağlığı açısından faydalı olduğunu ifade eden Özçelik, “Tüm Ercan Havalimanı çalışanları el ele verip, ‘Her damla kan kurtarılan bir candır’ kampanyasına destek verirken, halkımızın da bu kampanyaya katılımını arzuluyoruz. Ülkemizde zaman zaman çeşitli nedenlerle kan ihtiyacı doğuyor. Kan bağışı konusunda farkındalık yaratıp, sürdürülebilirliği sağlamak adına kan bağışının artması gerekiyor. Bu açığı gidermek için bizler elimizden geleni yapacağız. Kan, ikamesi olmayan tek şey. Bu kutsal bir hizmettir” dedi.

Özçelik, “Kan bağışında bulunmak toplumsal sorumluluktur. Ülkemizde her gün birçok tıbbi vaka meydana geliyor. Özellikle Thalassaemialılar yaşama tutunabilmeleri için kana ihtiyaç duyuyorlar. Kanımız, birçok kişinin yaşama tutulmasını sağlayacak” dedi.

Kanın insan hayatı için çok önemli bir sıvı olduğuna dikkat çeken Özçelik, “Vereceğiniz kan birinin yaşama tutunmasını sağlıyorsa manevi olarak huzur duymanız gerekir. Kan, bugün bize lazım olmasa yarın çok sevdiğimiz bir kişinin ihtiyacı olabilir. Bu yüzden herkesi bu konuda duyarlı davranıp kan vermeye çağırıyoruz” dedi.

Özçelik, ülkedeki kan ihtiyacının giderilmesi için tüm T&T ve Ercan Havalimanı çalışanlarına, Sivil Havacılık, kurum, kuruluş, havayolu, handling, gümrük ve emniyet mensupları ile bu çağrıya kulak vererek kampanyaya katılacak tüm duyarlı ülke insanlarına şimdiden teşekkür etti.

(BRT/MAIL)