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Her evde bir Coronalı olacak!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Klinik Şefi Mustafa Akansoy, kurallara uyulmadığı takdirde 30 ile 60 gün içinde her evde bir Coronalı hasta olacağı konusunda uyardı!

28 Temmuz 2021 Çarşamba 08:49
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Her evde bir Coronalı olacak!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Klinik Şefi Mustafa Akansoy, artan Corona vakaları karşısında halkı bir kez daha uyardı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akansoy, "kurallara uymazsak, kendimizi ve çevremizdeki insanları korumazsak, böyle gidersek 60 gün sonra her evde en az bir koronalı hasta olacak" dedi.

Akansoy'un 'böyle giderse' başlığı altında kaleme aldığı yazı şöyle:

"Böyle giderse…..
Böyle giderse 30 ile 60 gün içerisinde olacakları tahmin edebiliyor musunuz? Kurallara uymazsak, kendimizi ve çevremizdeki insanları korumazsak, böyle gidersek 60 gün sonra her evde en az bir koronalı hasta olacak. Böyle giderse; 30 gün sonra Eylül ayının başında okulların açılması ham bir hayal olacak.
Böyle gidersek; günlük 300 vaka sınırını aşacağız, bu yük doktor ve hemşirelerinizi ezecek, şimdiden doktor ve hemşire arkadaşlarımız korona pozitif olmaya başladılar. Hastane kapasitesini aşınca diğer hastaneler de pandemi hastanesi olacak. Korona olmayan ve ağır kronik hastalıkları olan hastalarımız hastaneye gelmekten çekindikleri için evlerinde çok zor günler geçireceklerdir. Sadece bu hastalar değil, korona vakalarının hepsine bakmaya mevcut doktor sayısı yetmeyecek. Korona pozitif hastalar evlerinde kötüleşip gelecekler.
Böyle gidersek; bütün sektörlerde pek çok kişinin pozitif olması neticesinde ciddi bir iş gücü kaybı olacak. Beni yanlış anlamayınız, katiyetle kapanmaya karşıyım. Vaka sayılarının kontrol altına alınmasıyla her yer açıldı. YENİ NORMALE göre yaşamamız gerektiği konusunda defalarda uyarılar yapıldı. Bizler ne yaptık? YENİ ANORMALE( eski normale) göre davrandık. Bu sonuç kimseyi şaşırtmasın.
Çocuklarımız 1.5 yıldır okula gidemiyorlar. Eğitimleri eksik kaldı, ama olaya sadece eğitim açısından bakmayalım. Okulda öğrenecekleri toplumsal paylaşma, sosyalleşme, birlik olma ve pek çok meziyetten yoksun kaldılar. Söyleyin şimdi ne olacak? Bir an önce şu 3 basit kurala uymalıyız. Maske, mesafe, hijen. Ama lütfen uyunuz, uygulatınız ve uyarınız. Önümüzdeki 30 günde bunları başarırsak vaka sayıları düşecek ve okulların açılması için daha uygun koşullar oluşacak.
Daha kötü ne olabilir? Hemen söyleyim. İki ay sonra, yani Ekim ayının başında GRİP SALGINI başlayacak, o zaman da hem korona hem de grip ile uğraşacağız. Bu ikisinin buluşması akciğerlerde zatürre oluşmasını çok fazla arttıracaktır, bunun sonucunda kapasitemizin üzerinde yaşlı veya genç yoğun bakım hastası olacaktır.
BÖYLE GİTMESİN.
Benim amacım panik yaratmak değildir, sizleri korkutmak hiç değildir. Amacım toplumun daha önceden gösterdiği duyarlığı tekrar göstermesidir. Çünkü BU DUYARLILIK gösterilirse önümüzdeki 30 gün içerisinde vaka sayısını kabul edilebilir düzeye çekebiliriz.
AŞIRI EYLEMLİLİK EYLEMSİZLİĞİ GETİRİR
Bu şekilde devam edersek vaka sayıları geometrik olarak artacaktır. Sonuçta ise binlerce insanımızın hasta olması neticesinde lokantalara, meyhanelere, butiklere v.b. pek çok yere giden insan sayısı çok azalacaktır. Yani, kapanmayacağız ama kapanmaktan daha beter duruma düşeceğiz. Böyle bir durum esnafı perişan edecektir.
Son olarak;
KAPANMAMAK VE KAPANMAKTAN BETER OLMAMAK İÇİN BURNUNUZU VE AĞZINIZI MASKE İLE KAPATINIZ. GEREKEN HASSASİYETİ GÖSTERİNİZ."

Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkansoyKoronavirüsCoronavirüs
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