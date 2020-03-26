"Her gelişmeyi şeffaf bir biçimde paylaşacağız"

Bazı medya kuruluşları ve sosyal medya aracılığıyla bugün Yeni Erenköy bölgesinde Covid 19 vakaları ile ilgili yayılan haberler üzerine bu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur.

Bölgeden gelen ihbarlar ve bilgiler üzerine sağlık bakanlığımız, Yeni Erenköy Belediye Başkanı ile iletişime geçmiş ve şu anda ilgili ekiplerimiz bölgede gerekli görülen kişilere test yapmak için çalışmaktadır. Test yapılması gerekli görülen kişilerden alınan örneklerin sonuçları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacaktır.

Bir kez daha önemli vurguluyoruz; Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve bakanlığın resmi yayın organları dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz.

Bakanlık olarak bugüne kadar olduğu gibi her gelişmeyi anında ve şeffaf bir biçimde paylaşmaya devam edeceğiz.