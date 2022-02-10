Her iki parti de önerileri değerlendirecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) heyeti, hükümet kurma çalışmaları kapsamında başlattığı ziyaretlere Halkın Partisi ile devam etti.

Heyetler arası yapılan görüşme sonrası her iki partinin de Genel Başkanı basına açıklamalarda bulundu.

SUCUOĞLU: “DÜŞÜNCELERİMİZİ PAYLAŞTIK”

Misafirperverliklerinden ve ilgilerinden dolayı HP’ye teşekkür ederek sözlerine başlayan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, “Düşüncelerimizi kendileri ile paylaştık” diyerek, daha önce gayrı resmi bir görüşme gerçekleştirdiklerini, bugün de heyetler arası resmi bir görüşme gerçekleştirmiş bulunduklarını kaydetti.

“DEĞERLENDİRME SONRASI EĞER GEREK GÖRÜRSEK, BELİRLİ PARTİLERLE DAHA İLERİYE GİTMEK ADINA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

HP ile daha önce aynı hükümette yer aldıklarını anımsatan Sucuoğlu, “Öncelikle dört partimizle ziyaretimizi tamamlayacağız, daha sonra da bir değerlendirme yapacağız. Değerlendirme sonrası eğer gerek görürsek, belirli partilerle daha ileriye gitmek adına görüşme gerçekleştireceğiz” dedi.

“HÜKÜMETİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ÇIKMADAN NETLEŞTİRECEĞİZ”

Görüşmenin olumlu ve samimi bir ortamda geçtiğini yineleyen Sucuoğlu, “Değerlendirmeler yarın öğleden sonra ya da cumartesi günü yapılacak, hükümeti önümüzdeki hafta çıkmadan netleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

ÖZERSAY: “BİZ HP OLARAK EĞER ÜZERİNDE UZLAŞMAYA VARILIRSA HÜKÜMETTE YER ALMAK VE HİZMET ETMEK İSTERİZ”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay ise UBP heyetine ziyaretten dolayı teşekkür ederek sözlerine başladı.

“Biz HP olarak eğer üzerinde uzlaşmaya varılırsa hükümette yer almak ve hizmet etmek isteriz” diyen Özersay, “Bu bağlamda görüşlerimizi paylaştık, UBP’nin görüşlerini dinledik. Karşılıklı olarak öneriler ortaya kondu. Her iki siyasi parti de kendi değerlendirmesini yapacaktır” şeklinde konuştu.

“ÖNERİLER YETKİLİ KURULLARIMIZDA DEĞERLENDİRİLECEK”

Yapılan önerileri, HP’nin yetkili kurullarında değerlendireceklerini ifade eden Özersay, “Eğer bir uzlaşmaya varılırsa hükümette olarak ülkeye hizmet vereceğiz, daha farklı bir hükümet kurulması halinde ise muhalefette kalarak ülkeye hizmet vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.