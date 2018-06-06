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"Her okul öğrencisinin şehir içi ulaşımını sağlamakla yükümlüdür"

DAÜ Rektörlüğü bugün basında yer alan ve “Üniversitelerin usulüne uygun taşımacılık yapmadığı” konusunu da içeren Mağusa Taksiciler Birliği açıklamasındaki iddialara yaptığı açıklama ile yanıt verdi.  

06 Haziran 2018 Çarşamba 15:51
"Her okul öğrencisinin şehir içi ulaşımını sağlamakla yükümlüdür"

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü bugün basında yer alan ve “Üniversitelerin usulüne uygun taşımacılık yapmadığı” konusunu da içeren Mağusa Taksiciler Birliği açıklamasındaki iddialara yaptığı açıklama ile yanıt verdi.  

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mağusa Taksiciler Birliği Başkanı Muhammet Biberoğlu tarafından yapılan ve bugün basında yer alan, usulsüz taşımacılık yapıldığına yönelik haberi okumuş bulunuyoruz. Haberin bir bölümünde yer alan ve Üniversitelerin usulüne uygun taşımacılık yapmadığı ve öğrencilerden
taşımacılık için para alındığı bilgisini içeren kısım, Doğu Akdeniz Üniversitesi açısından gerçekleri yansıtmamaktadır. 106 ülkeden 20 bin civarında öğrenciye ev sahipliği yapan Doğu Akdeniz Üniversitesi, öğrencilerinden taşımacılıkla ilgili her hangi bir ücret almadan, yasal şartlar çerçevesinde, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan her yıl alınan “Yolcu Taşıma İzni” kapsamında, tüm bakımları yapılmış ve belirli periyodlar dahilinde yapılmakta olan otobüs ve minibüs tarzı toplu taşıma araçlarıyla öğrencilerinin şehir içi taşımacılığını yapmaktadır. Öğrenci memnuniyetini kendisine misyon edinmiş bir eğitim kurumu, öğrencisinin şehir içi ulaşımını sağlamakla yükümlüdür. Doğu Akdeniz Üniversitesi de bu yükümlülüğünün bilincinde bir yüksek eğitim kurumu olarak, öğrencilerine güvenli ve konforlu araçlarıyla söz konusu hizmeti ücretsiz olarak sunmaktadır ve sunmaya da devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
 

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