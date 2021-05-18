Her PCR için 40 TL

Maliye Bakanı Dursun Oğuz Meclis Genel Kurulu’ndaki konumasında maliyedeki sıkıntıları anlattı.

Sağlık için harcanan meblağlara değinen Bakan Oğuz, hayat pahalılığının durdurulmasından yapılacak tasarrufun Covid-19’la mücadele için kullanılacağını kaydetti.

Öngörülen ödemelerle ilgili bilgi veren Oğuz, 2 bin adedin üstündeki PCR’lar için anlaşmalı kurumlara para ödediklerini belirtti.

Her bir PCR için 40 TL ücret ödendiğini söyleyen Oğuz, öngörülmeyen giderlerin devam ettiğini ve ivedi ödemeler haricindekileri de ötelediklerini söyleyerek, vergi gelirlerinde de azalma olduğuna işaret etti.

Oğuz, Sağlık Bakanlığı’!nın 2 bin PCR kapasitesi olduğu ve üzerinde yapılan her PCR test için 40 TL para ödendiğini kaydetti.

Rekor test rekor ödeme

Bu arada dün 10 bin 176 test ile bu alandaki rekor kırılmıştı. 2 binin üzerindeki her bir PCR için 40 TL ödeniyor. Sadece dün Maliye PCR testleri için 320 bin TL ödemiş oldu.

Kaynak : Ses Kıbrıs