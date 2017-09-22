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Her şey bu motorla başladı

Ülkemizin en büyük restaurantlar zinciri konumundaki Eziç’lerde, bugünlerde vatandaşları bir motor karşılıyor.

22 Eylül 2017 Cuma 16:06
Her şey bu motorla başladı

Ülkemizin en büyük restaurantlar zinciri konumundaki Eziç’lerde, bugünlerde vatandaşları bir motor karşılıyor. Üstelik anlamlı bir yazıyla:

“KIBRIS’IN EN BÜYÜK PAKET SERVİS AĞI, 1990 YILINDA BU MOTORLA BAŞLADI…”

Markanın simgesi

CC563 plakalı Suziki marka motor, adeta hatıraların yeniden canlanmasına neden oldu. 1990 yılında Girne’de, Ayşe - Mehmet Eziç tarafından temelleri atılan EZİÇ markasının simgesi sayılan küçük motor, geçmişten günümüze uzanan bir hikayenin de en önemli parçası. Ayşe - Mehmet Eziç çiftinin çok duygulanmasına neden olan motor, bulunarak tamir edildi ve şirket bünyesine yeniden kazandırıldı. Bu kez unutulmaz hatıraların parçası olarak. Müşterileri karşılayan motorun hikayesi, aynı zamanda Eziç Ailesinin de mütevaziliğini simgeliyor.

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Son Güncelleme: 22.09.2017 16:55
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