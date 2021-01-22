Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu 14. Saat programına katılarak okulların Pazartesi günü açılacağını açıkladı. BakanAmcaoğlu eğitimin bazı okullarda online, bazı okullarda ise yüz yüze başlayacağını söyledi.

İşte Bakan Amcaoğlu’nun söylediklerinden öne çıkanlar....

"271 OKULDA 53 BİN ÖĞRENCİ PAZARTESİ EĞİTİME BAŞLIYOR. BUNDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN”

“BENİM DERDİM BİRİLERİ İLE KAFA KAFAYA GELMEK DEĞİL”

“Benim derdim birileri ile kafaya kafaya gelmek değil. Birileri ile işte benim söylediğim en iyisidir. Benim dediğimi yapacaksınız mentalitesi ile hareket değil. Bugün 11 özel kolej ve 13 tane de özel ilkokul müdürü ile birlikte 3 saata varan toplantı gerçekleştirdim.”

“HER TARAF AÇIKKEN OKULLARIN KAPATILMASINI HALA ANLAMIŞ DEĞİLİM”

“16 Ocak günü Bilim Üst Komitesi’nin almış olduğu öneri niteliğinde kararlar vardı.Bakanlığım da bunları hayata koymak için Bakanlar Kurulu’nda yapmış olduğu tartışmadan sonra hayat geçirdiği kararlar vardı. Onların içerisinden biri de ki bunu söylemeden geçemeyeceğim. Her taraf açıkken cluplar,bet ofisler, restorantlar açık olsun kapalı olsun demiyorum. Ama bunlar açıkken neden okulların kapatıldığını hala daha anlamış bir zihniyetim maalesef mümkün değil. Eğitimin kapatılmasını hala daha anlamış değilim.Hep bunların sorularını aradım. Bana soruyorlar ben de cevabını veremiyorum. ”

“NEDEN EĞİTİM YASAKLASIN Kİ”

“Neden eğitim yasaklansın ki!Bu pandemi sürecinde zaten 2020-2021 yılını kayıpolarakilan edilirken bütün dünyada eğitimciler tarafından. Neden Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı veya Bakanı eğitimi yasaklasın ki! Elbette ki online başlatılması için birlikte başlamak için ve aynı müfredatı uygulayan bütün kurumlar olarak 271 okulun içerisinde devleti de özeli de 53 bin yakın öğrenci eğitim alırken neden bizim eğitimi yasaklayalım ki!”

“ÜST KOMİTEYİ SUÇLAMA GAYRETİ İÇERİSİNDE DEĞİLİZ”

“Üst Komiteyi suçlamak gibi bir gayretimiz yok. Bir bekletimiz de yok. Onlara da buradan teşekkür ediyorum ki zaten bu süreçte iyi çalışmamış olsalardı herhalde bugün 1.1 ro-değerlerinde hayatımızı idame etme şansımız da olmazdı diye söylüyorum. Onlarda bu kararla yaratılan sıklıntıların görüldüğünü ve düzeltilmekle alakalı gerekenin yapılacağı söylendi. Bizimle konuşulduğu şekilde düzeltileceğini öngörüyoruz. Ama düzeltilse de düzeltilmese de biz Pazartesi günü Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak ister on-line ister seyreltilmiş yüz yüze eğitime başlıyoruz. 271 okul ve 53 bin öğrenci olarak bundan kimsenin şüphesi olmasın”

“VAKALARIN ARTTIĞI BÖLGELERDE ONLİNE EĞİTİM TALEBİMİZİ İLETTİK”

“Çıkan vakaların seyir haritasına baktığınızda bazı lokasyonlarda eğer daha yüksek randımanlı veya daha yüksek bulaş seviyesi varsa lokal kapanma noktasında talebimizi ilettik. Lokal online olarak talebimizi ilettik. Lapta ve Alsancak’taki sıkıntılı durumdan İskele, Mağusa ve Güzeltyurt’taki çocuklarımızın etkilenmemesini ve yüz yüze eğitimden faydalanması noktasında karar üretilmesi gerektiğini de ifade ettik.Tabi sonuçta Bilim Üst Komitesinin alacağı karar ve Bakanlığın da bu doğrultuda doğru bulduğu noktadaki alacağı kararlardan sonra yayınlayacağı resmi gazetedeki kararlar bizim için çok önemli. ”

“EĞİTİMDE ARTIK BAŞKA KAYIP YAŞANMAMALI”

“Biz eğitimin genelde bütün ülkede yüz yüze verilmesi adına, eğitimde yaşanılan bütün kayıplar yanında artık başka kayıp yaşanmaması adına verilecek kararlarla bu saatten sonra da devam etmesini istiyoruz. Temennimiz ilk önce sağlık, ardından da yüz yüze değilse bile online eğitime Pazartesi başlamasından başka birşey değildir.Bunu açıkca buradan ifade etmek istiyorum.”