"Her taraf kilitlenmiş durumda"

7 Ocak Erken Genel Seçimi’nin üzerinden 11 gün geçti. Bugün ülke gündeminin en önemli maddesini nasıl bir hükümet kurulacağı oluşturuyor.

Hiçbir partinin tek başına iktidara gelecek oranda oy alamamasıyla gözler koalisyon olasılıklarına çevrildi.

Gündemde, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile Demokrat Partiden (DP) oluşan 4’lü koalisyonla, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ve DP’den oluşacak 3’lü koalisyon var.

Siyasi partilerin değerlendirmeleri sürerken, hükümet istifasını yarın saat 10.30’da Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunulacağı açıklandı. İstifa Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından sunulacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın istifanın ardından yeni hükümet kuruluncaya kadar şimdiki hükümetin görevde kalmasına ilişkin yetkilendirme yapması bekleniyor. Daha sonra partilerle resmi istişareler başlayacak.

Anayasa’nın öngördüğü çerçevede hükümeti kurma görevi, gerekli çoğunluğu sağlayıp hükümeti kurabilecek grup başkanına ya da milletvekiline verilecek.

TAK muhabirinin ulaşabildiği parti genel sekreterleri de resmi olmayan koalisyon görüşmeleri konusunda değerlendirme yaptı

SORAKIN: “PAZARTESİNE KADAR KESİN SONUÇ ALINABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, partiler arası resmi olmayan görüşmelerin başkanlar düzeyinde sürdüğünü kaydederek, “Henüz resmi ve detaylı bir şey söylemek mümkün değil. Pazartesine kadar kesin sonuç alınabileceğini düşünüyorum” dedi.

Sorakın, 4’lü koalisyonla ilgili görüşmelerin olumlu geçtiğini de ekledi.

ÖZCAFER: “HER TARAF KİLİTLENMİŞ DURUMDA… HÜKÜMET KURULMALI VE BÜTÇE ONAYLANMALI”

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, partiler arasında süren görüşmelerin birkaç güne kadar sonuçlanacağını söyledi.

DP Parti Meclisi’nin görüşmeleri sürdürmek üzere Genel Başkan Serdar Denktaş’a tam yetki verdiğini anımsatan, bu toplantıda görüş ve önerilerin dile getirildiğini ve Genel Başkanın bu doğrultuda hareket ettiğini kaydeden Özcafer, “DP muhalefette kalma kararı almıştı ama 3 parti UBP’ye kapılarını kapatınca DP kilit noktaya geldi. Ortaya karışık bir denklem çıktı. DP kararını vermek durumundadır ama bu parti ülkeye hükümet kurma konusunda sorun yaşatmaz. Tüm siyasi partilerin ülkenin önünü açmak için uzlaşı sorumluluğu taşıması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Hükümetin bir an önce kurulması, ardından da bütçenin onaylanması gerektiğini, halkın beklentisinin bu yönde olduğunu kaydeden Afet Özcafer, “Eğitim, sağlık, belediyeler, kurum ve kuruluşlar… Her taraf kilitlenmiş durumda, her yerden sesler yükseliyor. Maliyede ödemeler gündemde…ihaleler yapılamıyor” dedi.

DP’nin, bütçe geçirilmeden seçime gidilmesinin sorun yaratacağını defalarla söylediğini ifade eden Özcafer, “Ülkede belli başlı sorunlar varken böyle bir ara verilmesi bizleri birkaç adım daha geriye götürdü” değerlendirmesinde bulundu.

İDRİS: 4’LÜ KOALİSYON İÇİN GÖRÜŞMELER OLUMLU ANCAK HER ŞEY TAMAM’ DEMEK İÇİN HENÜZ ERKEN”

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, 4’lü koalisyon için sürdürülen gayri resmi görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek, “ ‘Her şey tamam’ demek için henüz erken” dedi.

İdris, süreç böyle devam ederse görüşmelere yakında resmi düzeyde başlanabileceğini, kamuoyuna daha rahat bilgi verilebileceğini dile getirdi.

ZAROĞLU: “İMZALADIĞIMIZ 12 MADDELİK TOPLUM SÖZLEŞMESİNİ UYGULAYABİLECEĞİMİZ HER HÜKÜMETTE VARIZ”

YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu ise, konuyla ilgili açıklamasında, “24 sayısını bulan gelsin, YDP olarak halkın bize verdiği vazifeyi yerine getirip hükümeti kurarız” dedi.

Zaroğlu, her partiye eşit mesafede olduklarını da söyleyerek, “İmzaladığımız 12 maddelik toplum sözleşmesini uygulayabileceğimiz her hükümette varız. Aksi halde hiçbir hükümette yer almayız” şeklinde konuştu.

Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin resmi ve kesin sonuçlarının 12 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla milletvekilleri mazbatalarını 15 Ocak’ta almıştı.

7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3 ve YDP de 2 milletvekili çıkardı.