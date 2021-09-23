Künye
Kıbrıs 30
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
ADAPASS SKANDALI! İşte mahkemeden detaylar...
ADAPASS SKANDALI! İşte mahkemeden detaylar...
Sopayla kaburgalarını kırdı
Sopayla kaburgalarını kırdı
Sahte dolarları tedavüle sürdü
Sahte dolarları tedavüle sürdü
4 erkek 2 kadın şahısla birlikte ev bastı
4 erkek 2 kadın şahısla...
Sanayide hırsızlık iddiası
Sanayide hırsızlık iddiası

"Her türlü eyleme başlayacağız"

Kuzey Kıbrıs Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği, eylem kararı aldıklarını duyurdu.

23 Eylül 2021 Perşembe 17:01
15 Okunma
"Her türlü eyleme başlayacağız"

Birlikten yapılan açıklama şöyle:

22 Eylül tarihinde yayınlanan 213 sayılı Resmi Gazetede, Eylül 2021-Şubat 2022 dönemi Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında  Yasa Gücünde Kararname ile ilgili Birlik Yönetim Kurulumuz açıklama yapmayı zaruri görmüştür.

Kamuoyumuzun bilmesini isteriz ki; ekonominin bel kemiği olan mesleğimiz, pandemi döneminde ve halen, en üst düzeyde özveri ve riskleri alarak ara vermeden çalışıp ekonomi çarklarının dönmesinin temel ivme taşı olmuştur. Bu görevi yaparken yüklenilen tüm sorumlulukları, anlık ve görüş alınmadan uygulanmaya konan kararları her koşulda yerine getirdik.

Bu kararname yayınlanmadan önce yapmış olduğumuz görüşmeler ve uyarılara rağmen  ve bize ilgililerin her fırsatta sizler ekonomik çarkların dönmesinde çok önemli bir rolünüz vardır demelerine rağmen  karar aşamasında bu gerçekler göz önünde  bulundurulmadan gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gerekse Maliye Bakanlığı, aldığı kararlarla yine mesleğimizi son açıklanan kararname ile kapsam dışı bırakmıştır.

Mesleğimizi icra ederken ekonomik çarkların çalışmasını ve tarafları dengede tutmak, tarafların menfaatlerini korumak için bir köprü olmaya çalışmamıza rağmen mesleğimiz görmezden gelinmiş,  alınan kararlar meslek grubunu dışlamıştır.

Bugün itibari ile meslek grubu olarak hem meslek itibarımızı hem de ekonomik çarkların içerisinde unutulmuş görevlerimizin önemini hatırlatmak için her türlü tepkimizi ortaya koymak üzere karar aldığımızı alenen duyurur bugün itibari ile her türlü eyleme başlayacağımızı kamuoyuna bildiririz.

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Hiç kimse YDP'yi bir koltukla satın alamaz”
“Hiç kimse YDP'yi bir koltukla satın alamaz”
35 Markadan Sadece Biri Uygun Değil
35 Markadan Sadece Biri Uygun Değil
Dikkat 4 Saatlik Elektrik Kesintisi!
Dikkat 4 Saatlik Elektrik Kesintisi!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim