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Her yağışta aynı manzara...

Girne’deki Prestij Sitesi sakinleri her yağışın ardından siteyi su bastığını belirterek, bu durumu yıllardır Kaymakamlık, Belediye ve İçişleri Bakanlığı’na bildirmelerine rağmen bir sonuç alamadıklarını ifade etti.

27 Kasım 2017 Pazartesi 14:35
Her yağışta aynı manzara...
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Yeni Bakış'tan Deniz Abidin'in haberine göre, Girne Prestij Sitesi, dün yağan yağmurla birlikte sular altında kaldı. Site sakinleri Yeni Bakış’a ulaşarak her kış yaşadıkları sıkıntıyı yağışlı havanın gelmesiyle bu kış da yaşamaya başladıklarına dikkat çekerek, yıllardır sorunu Kaymakamlık, Belediye ve İçişleri Bakanlığı’na bildirmelerine rağmen bir sonuç alamadıklarını kaydetti. Site sakinleri, üstte kalan diğer sitelerin borularının Prestij Sitesi’ne aktığını ifade ederek, özellikle yağışlı havalarda sitenin tamamının göle döndüğünü belirtti. 

"Belediye de Kaymakamlık da görmezden geliyor"

Belediyenin “halledeceğiz” demesine rağmen sorunun hala görmezden gelindiğini belirten site sakinleri, bölgenin trafosunun da Prestij Sitesi içinde yer aldığını, trafo binasının sudan etkilenmemesi için vatandaşların bina etrafına torbalar koyarak, devletin alması gereken önlemi kendi imkanlarıyla almaya çalıştıklarını belirtti. 

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