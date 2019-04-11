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“Her Yerde Opera” etkinliği Lefke Gazi Lisesi’ne taşındı

11 Nisan 2019 Perşembe 11:41
“Her Yerde Opera” etkinliği Lefke Gazi Lisesi’ne taşındı
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi uhdesinde oluşturulmaya başlanan Devlet Opera ve Balesi’nin, kuruluş ile ilgili yass çalışmaları sürdürülürken, sanatsal çalışmaları da fiilen devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Erenköy Lisesi’nde ilki gerçekleştirilen “Her Yerde Opera” etkinliği bu kez Lefke Gazi Lisesi’ndeki öğrencilerle buluştu.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, ülkemiz sanatseverlerinin opera ve bale sanatından yoksun kalmaması ve bu sanat dallarının öğrencilere tanıtılıp sevdirilmesi amacıyla eğitim ve konserlerden oluşan etkinlik programı çerçevesinde “Her Yerde Opera” okullara taşınmaya devam ediyor.

Eğitim etkinlikleri kapsamında Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları ile birlikte Kültür Dairesi Opera Sanatçıları Sermin Dikmen Töre ve Tuğrul Enver Töre ile Piyanist Narden Sonel 9 Nisan 2019 tarihinde Lefke Gazi Lisesi’ni ziyaret ederek “Her Yerde Opera” etkinliğini gerçekleştirdiler.

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Öğrencilerle opera sanatçılarının buluşturulduğu, opera ve çok sesli müzik kültürünün tanıtıldığı etkinlikte öğrencilerle opera hakkında bir söyleşi yapılarak, insan sesi renkleri tanıtıldı ve örnekler seslendirildi.

Lefke Gazi Lisesi öğrencileri ilgiyle izledikleri sunumun ardından, Soprano Sermin Dikmen Töre ve Bariton Tuğrul Enver Töre’ye merak ettikleri soruları sorma imkanı da buldular. Öğrencilerden gelen sorular arasında, “Niye söylerken dudaklar o şekilde?” “Kocaman salonlarda mikrofon kullanıyor musunuz?” “Bardak çatlatma olayı var mı?” gibi sorular yer aldı.

Öğrencilerin sorularına zevkle yanıt veren opera sanatçıları ses frekanslarını doğru yakalayabilmek için dudakların o şekilde olduğunu, büyük salonlarda mikrofon kullanıldığını ve çıplak sesle cam kırılabilinecek sese ulaşmanın çok zor olduğunu söylediler.

Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları öğrencilerin gösterdikleri büyük ilgiden çok etkilendiklerini ve amaçlarına ulaştıklarını hissettiklerini ifade etti. Hamzaoğulları, ikincisini Lefke Gazi Lisesi’nde gerçekleştirdikleri “Her Yerde Opera” etkinliğini iki haftada bir belirlenecek okullara taşıyacaklarını da belirtti. (BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
Her Yerde Opera
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