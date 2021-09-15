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Her yıl 5 Milyon nereye gidiyor?

Vakıflar İdaresi bütçesinden her yıl 5 milyon lirayı hayır işleri fonuna ayırıyor, fakat hayır işlerine harcama yapılmıyor…

15 Eylül 2021 Çarşamba 12:56
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Her yıl 5 Milyon nereye gidiyor?

GÜNDEM KIBRIS - ÖZEL HABER 

Ülkenin taşınmaz değerlerinin üçte birini kontrolünde tutan; Rum zamanından kalma kiliseler, yüzlerce kiralık dükkân, binlerce dönüm tarlanın gelirlerini alan ve 100 Milyon civarında bankada parası olduğu tahmin edilen Vakıflar İdaresi’nin, hayır işlerine ayrılan her yıl 5 milyon TL’yi ne şekilde kullandığı bilinmiyor.

Hayır kurumu olan Vakıflar İdaresi’nin hesaplarının, gelir ve giderlerinin, bağışlarının ve yardımlarının yıllardan beridir hiçbir dönemde incelenmediği ve soruşturulmadığı bilinirken; Gündem Kıbrıs’a ulaşan bazı güvenilir kaynaklar, bu kurumun ivedi olarak soruşturulması gerektiği üzerinde duruyor.

SADECE PANDEMİDE BAĞIŞ YAPTI… BUNCA YILLIK GELİRLER NEREYE GİTTİ?

Kurumun, son dönemde pandemi nedeniyle gerek ambulans alımı gerekse sağlığa bir takım bağışları olmuşsa bile;  Vakıflar İdaresi’nin bütçesinden yıllardan beridir ciddi maliyet gerektiren yüksek meblağlarda herhangi bir yardım harcaması yapılmadığı dikkati çekiyor.

Vakıflar İdaresi bütçesinden her yıl 5 milyon lirayı hayır işleri fonuna ayırıyor fakat hayır işlerine bağışta bulunmadığı bilinirken; her yıl sözde hayır işlerine ayrılan 5 milyonluk bütçenin akıbeti bilinmiyor.

Özellikle Pandemi döneminde ciddi yoksulluğun baş gösterdiği her kesimin mağduriyet yaşadığı günlerde Vakıfların tabiri caizse adeta yokmuş gibi davranışı dikkat çekerken; hayır amaçlı gönüllü yardım faaliyetlerinde bulunan, hayır işlerine hayatını adayan vatandaşlara da, Vakıflar İdaresi’nin hiçbir katkısının olmadığı belirtiliyor.

Vakıflar İdaresi çatısı altında oluşturulan iyilik gönüllülerinin de esnaftan, iş adamlarından ve vatandaşlardan yardımlar toplayarak yoksul insanlara yardımda bulunmaya çalıştıkları dikkati çekerken, Vakıflar İdaresi'nin hayır işlerine gittiği belirtilen yıllık 5 milyonların nereye harcandığı soruluyor.

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’in, Vakıfların mülklerinden elde edilen gelirlere rağmen, kurumun bütçesinin sınırlı oluşunu öne sürmesi dikkati çekiyor ve Benter’in göreve başlamadan önceki mal varlıkları ile şuan ki mal varlıklarının Mali Polis tarafından incelenmesi gerektiği üzerinde duruluyor.

Son Güncelleme: 15.09.2021 13:14
Anahtar Kelimeler:
Vakıflar İdaresiPARA
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