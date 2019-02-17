Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı! İşte Çinlilerin yeni oyuncağı
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı!
Stokları 3 dakikada tükenen Samsung Galaxy M20 Türkiye'de
Stokları 3 dakikada tükendi!
Yeni sosyal medya akımı: Sahte uçak yolculuğu
Yeni sosyal medya akımı
Apple'ın başı dertte: iOS 12.1.4 ile bağlantı sorunu ortaya çıktı
Apple'ın başı dertte
Avustralya'da dev yılan kanguruyu yuttu
Dev yılan kanguruyu yuttu

Her Yıl 500 Bin Ton Ekmeği Çöpe Atıyoruz

17 Şubat 2019 Pazar 15:52
Her Yıl 500 Bin Ton Ekmeği Çöpe Atıyoruz

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, her yıl 500 bin ton ekmeğin çöpe atıldığını belirterek, "Bu, 80 tane devlet hastanesi yapar. Bu israfı önlemek zorundayız. İhtiyacımız kadar almak, fazlasını olmayanla paylaşmak durumundayız." dedi.

Kınık, Karatay Belediyesi Aziziye Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Kızılayı Konya Şubesi Olağan Kongresinde, kurumun afet, yardım ve toplum sağlığı kuruluşu olduğunu söyledi.

Amaçlarının insanı güçlendirmek olduğuna işaret eden Kınık, olağanüstü durumlarda ve afetlerde toplumu ayakta tutacak çalışmalar yaptıklarını anlattı.

banner41
Kınık, Türk Kızılayının her girdiği yerde bir ümit aşıladığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Onun olduğu yerde bir kapı çalınıyorsa o hacet giderilmelidir. O kapıya gelenin eli boş dönmemelidir. Elimizden geldiği kadar memleketimizin her noktasında şube ve temsilciliklerimizle, dünyanın 12 noktasında daimi temsilciliklerimizle, 40'ı aşkın ülkede yaptığımız çalışmalarla bu hilalin hakkını vermeye gayret ediyoruz. Kimileri ayrılık ve farklılıklardan bahsetse de biz çayın içinde erimiş şeker gibi hiçbir insana ırkını sormadan, Allah yarattığı için eş görüp, dinimizce kardeş görüp el uzattık ve uzatmaya devam edeceğiz. Geçen yıl 40'ı aşkın ülkede on milyonlarca insana el uzattık. Hedefimiz büyüktür."

 "TOPLUMUMUZU BİLİNÇLENDİRMEMİZ GEREKİYOR"

Gençlerin ve gönüllülerin kendileri için büyük önem taşıdığını anlatan Kınık, şunları kaydetti:

"Toplumumuzu bilinçlendirmemiz gerekiyor. Olağanüstü durumlarda nasıl ayakta durmalarını anlatmamız gerekiyor. Tasarrufu, paylaşmayı ve infakı öğretmemiz gerekiyor. Ekmeğin kutsal olduğunu öğretmemiz gerekiyor. Bugün utanarak ifade etmek durumundayım ki bu topraklarda insanımız alın teri döküyor, toprağı işliyor ve buğday ekiyor. Devlet bunun için teşvik veriyor. Sıcakta hasat ediliyor, değirmenler öğütüyor ve un yapıyor. Sabah 3-4'te kalkan fırıncı kardeşimiz bundan ekmek yapıyor. Başka işlerde çalışıp para kazanan insanımız da o ekmeği para vererek alıyor. Her yıl 500 bin ton ekmeği çöpe atıyoruz. Bu 80 tane devlet hastanesi yapar. Bu israfı önlemek zorundayız. İhtiyacımız kadar almak fazlasını olmayanla paylaşmak durumundayız."

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahvaltıda bu besinleri tüketmeyin!
Kahvaltıda bu besinleri tüketmeyin!
EL-SEN, grevi askıya aldı!
EL-SEN, grevi askıya aldı!
"Hastanın Sesi 2" projesi açılış etkinliği 23 Şubat Cumartesi
"Hastanın Sesi 2" projesi açılış etkinliği 23 Şubat Cumartesi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim