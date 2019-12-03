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Her yıl beş engelli öğrencinin eğitim giderleri karşılanacak

03 Aralık 2019 Salı 13:46
Her yıl beş engelli öğrencinin eğitim giderleri karşılanacak

 Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurlu arasında yükseköğrenimde engelli öğrencilerin desteklenmesi için mutabakat zaptı imzalandı.

Bakan Nazım Çavuşoğlu ile Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurlu Başkanı Günay Kibrit tarafından imzalanan mutabakat zaptına göre,  her yıl 5 engelli yükseköğrenim öğrencisinin öğrenim giderleri karşılanacak.

İmza töreninde Nazım Çavuşoğlu, özel eğitim gerektiren bireylere sunulacak eğitim hizmetleri ve okullara düzenleme getirecek yen taslak durumdaki yasayı da Günay Kibrit’e verdi.

KİBRİT

Günay Kibrit Milli Eğitim Bakanlığında yer alan imza töreninde yaptığı konuşmada, imzalanan zaptın engellilerin önünü açmak adına önemli bir adım olduğunu söyledi.

Kurulun engellilere daha yaşanabilir bir ortam sunmak için çalışmalar yürüttüğünü belirten Kibrit, Kurulun engelliler ile Devlet arasında bir köprü görevi yaptığı belirtti.

Kurulun yürüttüğü önemli çalışmalardan birinin de engellileri ilgilendiren bazı mevzuatlar arasında bulunan çelişkilerin kaldırılması olduğunu belirten Kibrit, Kurul’un ne kadar önemli olduğunun bugün imzalanan mutabakat zaptı ile de görülebileceğini söyledi.

Günay Kibrit ayrıca, taslak durumdaki Özel Eğitim Yasası’nın 2020’de hayata geçmesini arzuladıklarını kaydetti.

ÇAVUŞOĞLU

Bakan Nazım Çavuşoğlu ise, pek çok kesim tarafından özellikle 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde güzel sözler sarf edilmesine rağmen engellilerin sorunlarının henüz çözümlenebilmiş olmadığını kaydetti.

Bireyin engelli olmasının, onun meslek sahibi olmasına veya düşüncelerini ifade etmesine engel olmaması gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, engellerin insanlar tarafından konduğunu kaydetti.

Bakanlık olarak engellilerin yaşamını daha kolaylaştırmak için kendilerine bazı öncelikler belirlediklerini ifade eden Çavuşoğlu, eğitimde engellilere burs imkanı sunarak yüksek öğrenimdeki engeli kaldırmanın birinci öncelikleri olduğunu söyledi.

İkinci önceliklerinin de uzun zamandır sonuçlandırılamayan özel eğitim yasası olduğunu kaydeden Çavuçoğlu, Kurulun görüşlerini almak için taslağın bugün teslim edildiğini, amaçlarının taslağın ivedi bir şekilde Meclis’e sevk edilmesi olduğunu kaydetti.

Üçüncü önceliklerinin de 2020’de Bakanlık binasını engellilere göre düzenlemek olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bu çalışmaları da 2020’de tamamlamayı öngördüklerini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
EngelliEğitimGiderHaberKıbrıs
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Kadir 2019-12-03 15:05:55

Neçin sadece 5 birda yazdınız sanki 5000 gibi bir hava atarsınız yazıklar olsun ne deyceksiniz 6. Ya bu sene bu gadar

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