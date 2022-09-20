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"Her zaman her yerde iyilik"

1. İyilik Çalıştayı düzenlendi

20 Eylül 2022 Salı 19:26
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"Her zaman her yerde iyilik"


Kıbrıs Vakıflar İdaresi, İyilik Derneği ve KKTC Engelliler Dayanışma Derneği işbirliğinde Lefkoşa Grand Pasha Otelde "Her zaman her yerde iyilik" temalı 1. İyilik Çalıştayı düzenlendi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, İyilik Derneği Başkanı Mehmet Güneş ve KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay'ın birer konuşma yaptığı çalıştayda Engelli Bireyler ve Sağlık, Eğitim, Çevre, Gençlik ve Spor, Kültür ve Sanat, Sivil Toplum Kuruluşları'nda iyilik konulu çalışma masaları oluşturuldu.

Akademisyen Dr. Nazan Cenkova "Aile'de İyilik", Doç. Dr. Nazım Kaşot ise "Çevre" konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter konuşmasında iyilik değerlerinin küçük yaştan çocuklara alıştırılması gerektiğini belirtirken, bencil olmayıp paylaşmanın önemine değindi.

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay konuşmasında hayatın her alanında iyiliğe ihtiyaç duyulduğunu ve bu bilincin artırılması gerektiğini söyledi.

İyilik Derneği Başkanı Mehmet Güneş ise yaptığı konuşmada geçmişten gelen iyilik yapma değerlerimizi yaşatmak, yeni nesillere aktarmanın önemli olduğunu söyledi.

Çalıştay sonucunda oluşturulan bildirge kitapçık haline getirilerek kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
1. İyilik Çalıştayı
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