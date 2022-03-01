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“Her zaman üreticilerin yanındayız”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

01 Mart 2022 Salı 16:09
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“Her zaman üreticilerin yanındayız”
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, hayvancılık sektöründe yaşanan sorunlar ele alınarak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Bakanlık Müsteşarı ve müdürleri de hazır bulundu.
Bakan Oğuz, her zaman üreticinin yanında olduklarını söyleyerek, sektörde yaşanan sorunların çözümü yönünde destek olacaklarını ve hayvan üreticileriyle temaslarını sürdüreceklerini kaydetti. 

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