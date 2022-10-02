Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Kadınların fotoğrafını çeken sapık cezaevine gönderildi
Sapık cezaevine gönderildi
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak... Oyofo cezaevini boyladı
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak...
Küfür ettiği için 4 yerinde bıçakladı
Küfür ettiği için 4 yerinde...
banner107
Flaş Haber
Yangının nedeni belli oldu!
Kapat

"Her zaman üreticinin yanındayız"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bakanlığın yürüttüğü hayvancılara yönelik destekleri açıkladı.

02 Ekim 2022 Pazar 11:18
8 Okunma
"Her zaman üreticinin yanındayız"



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin genel maliyetlerle ilgili talebine yönelik teşvikleri açıkladı.

Bakan Oğuz yaptığı açıklamada hayvancılık sektöründeki sorunları bildiklerini, her zaman üreticinin ve üretimin yanında olduklarını söyleyerek, sektörde hayvancının yanında imalatçı ve halkın alım gücünü de düşünmek zorunda olduklarını belirtti.

Dövizdeki artışa dikkat çekerek maliyetlerin günden güne arttığına vurgu yapan Bakan Oğuz, ülkenin imkanları dahilinde çalışma yürütmeye çalıştıklarını hatırlattı.

ÇİĞ İNEK SÜTÜ 9,5 TL/LT OLUP 1,8 TL/LT DESTEK İLE ÜRETİCİYE 11,30 TL/LT YANSIYACAK

Bakan Oğuz, hükümet olarak litre başı çiğ inek sütünün 9,5 TL/LT olup 1.8 TL/LT destek ile üreticiye 11,30 TL/LT yansıyacağını, koyun sütüne 2,5 TL/LT destek ile 21 TL/LT, keçi sütüne ise 2,30 TL/LT destek ile 15,80 TL/LT olarak belirlendiğini belirtti.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİSİCİSİNE 1,25 TL/KG, BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİSİNE 0,25 TL/KG ARPA DESTEĞİ

Oğuz, ayrıca küçükbaş hayvan üreticisine 7,25 TL/KG satış fiyatı olan arpaya 1,25 TL/KG destek vererek 6 TL/KG’ye, büyükbaş hayvan üreticilerine ve yem fabrikalarına ise 0,25 TL/KG destek ile 7 TL/KG’den verileceğini açıkladı.

Ayrıca Bakan Oğuz hem küçükbaş hayvan üreticilerine verilecek olan sübvanseli arpa için hem de besi yemi için 3 ay faizsiz olarak yararlanılabileceğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Dursun OğuzTarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Klasik Otomobil Rallisi 8-9 Ekim'de yapılacak
Klasik Otomobil Rallisi 8-9 Ekim'de yapılacak
Meclis yarın açılıyor
Meclis yarın açılıyor
Cumhurbaşkanı Tatar: Varlığımızı, özgürlüğümüzü kanıtlamaya çalışıyoruz
Cumhurbaşkanı Tatar: Varlığımızı, özgürlüğümüzü kanıtlamaya çalışıyoruz










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim