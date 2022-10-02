"Her zaman üreticinin yanındayız"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin genel maliyetlerle ilgili talebine yönelik teşvikleri açıkladı.

Bakan Oğuz yaptığı açıklamada hayvancılık sektöründeki sorunları bildiklerini, her zaman üreticinin ve üretimin yanında olduklarını söyleyerek, sektörde hayvancının yanında imalatçı ve halkın alım gücünü de düşünmek zorunda olduklarını belirtti.

Dövizdeki artışa dikkat çekerek maliyetlerin günden güne arttığına vurgu yapan Bakan Oğuz, ülkenin imkanları dahilinde çalışma yürütmeye çalıştıklarını hatırlattı.

ÇİĞ İNEK SÜTÜ 9,5 TL/LT OLUP 1,8 TL/LT DESTEK İLE ÜRETİCİYE 11,30 TL/LT YANSIYACAK

Bakan Oğuz, hükümet olarak litre başı çiğ inek sütünün 9,5 TL/LT olup 1.8 TL/LT destek ile üreticiye 11,30 TL/LT yansıyacağını, koyun sütüne 2,5 TL/LT destek ile 21 TL/LT, keçi sütüne ise 2,30 TL/LT destek ile 15,80 TL/LT olarak belirlendiğini belirtti.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİSİCİSİNE 1,25 TL/KG, BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİSİNE 0,25 TL/KG ARPA DESTEĞİ

Oğuz, ayrıca küçükbaş hayvan üreticisine 7,25 TL/KG satış fiyatı olan arpaya 1,25 TL/KG destek vererek 6 TL/KG’ye, büyükbaş hayvan üreticilerine ve yem fabrikalarına ise 0,25 TL/KG destek ile 7 TL/KG’den verileceğini açıkladı.

Ayrıca Bakan Oğuz hem küçükbaş hayvan üreticilerine verilecek olan sübvanseli arpa için hem de besi yemi için 3 ay faizsiz olarak yararlanılabileceğini belirtti.