Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Tecavüz davasında karar verildi
Tecavüz davasında karar verildi
Hayvanlarla cinsi münasebet
Hayvanlarla cinsi münasebet
Akü hırsızları mahkemeye çıkarıldı
Akü hırsızları mahkemeye çıkarıldı
Üzerinden uyuşturucu çıktı
Üzerinden uyuşturucu çıktı
Duruşma 11 Eylül’e ertelendi
Duruşma 11 Eylül’e ertelendi

Her zaman ve her yerde haklı olmaktan vazgeçsek diyorum!

Serhat İncirli'nin bugünkü yazısı...

28 Ağustos 2020 Cuma 08:09
667 Okunma
Her zaman ve her yerde haklı olmaktan vazgeçsek diyorum!

Bu ülkede nedir yanlış olan?
Yani “bana göre yanlış olan” demek istiyorum tabii ki!
Herkesin her zaman ve her durumda, ilkesiz – ideolojisiz “haklı” olmasıdır!

-*-*-

Hep haklıyız!
Her zaman haklıyız!
Söylediğimiz hep doğrudur!

-*-*-

Mesela, şimdi de seçim zamanı ya, bazı adaylar ve taraftarlarına bakıyorum, (ne acıdır çoğunluğu soldan) gören duyan da sanacak devrim yaptılar ve biz katılmadık!
Kalaşnikof dağıttılar ama biz almadık!

-*-*-

Şaşırıyorum!
“Solcuyum” havasında ama Adolf Hitler’i neredeyse “liberal demokrat” sınıfına sokacak tavırdayız!

-*-*-

Sosyal medya da icat oldu; bu konuda gerçekten mertlik bozuldu!

-*-*-

En büyük solcu biziz!
Neden?
Çünkü Kıbrıs sorununun çözümünü istiyoruz da ondan!
Sağcı olmak, Kıbrıs sorununun çözümünü federal temelde istememek olabilir ama solcu olmak da, işin cıvırığını çıkarmamalı!

-*-*-

Maraş konusunda hükümetin iki ortağının görüşleri çok yakın!
Açalım diyorlar!
Nasıl açılacak?
“Türk Yönetiminin denetiminde, yasal mülk sahiplerine”… 
Solcular vuruyor!
“Hayır öyle olmaz” diyorlar.
Ama sonuçta bakıyorsunuz, aynı şeyi söylüyorlar!

-*-*-

Aynı şeyi söyledikleri halde, “biz BM parametrelerini…” diye başlayan cümleler kuruyorlar!
İyi güzel de o BM parametreleri için son üç yıldır “kıl” kıpırdattınız mı?

-*-*-

Daha da kötüsü var!
“Solcuyuz ve sadece biz solcu olabiliriz, başkası asla solcu olamaz”cı kesim; bu ülkede en az UBP kadar ve DP ile HP’den daha uzun süre iktidara ortaklık etti!
Sanırsınız ki, elde Kalaşnikof, zenginlerin iş yerlerine baskın düzenlediler ve onlardan çok yüksek vergiler alıp, yoksul kesimlere hastane, yol, su, elektrik olarak dağıttılar!
Hayır ve de katiyen böyle bir şey yapmadılar!
Peki ne yaptılar?
Tıpkı “sağcılar” dedikleri, hatta “faşist” diye suçladıklarının tıpkısının aynısını!

-*-*-

Bazı ünlü maliye bakanları var ki; hiçbir “sağcı maliye bakanı” o solcu bakan kadar iş insanlarının yakını olmayı başaramadı!

-*-*-

Dolayısıyla “ideolojik görüntü” veya “yorum” organize edip de cumhurbaşkanlığı seçimine asılmanız, gülünç duruma da düşebilir.

-*-*-

Hatta en acısı, seçim propagandanızı, her hangi bir ülkeye düşmanlığa bağlamak, seçim sonrası yaşanması muhtemel finansal kimsesizliğin de sebebi olabilir.
Dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum.

-*-*-

Bu ülkede ne yazık ki solculuk da sağcılık da bazı çevrelerin “işgalinde”…
Kimseye, “solcu veya sağcı” olma hakkını vermek istemiyorlar!
Öyleleri var ki, hem sağda hem solda, geçmişte başka ideolojik dalgadan çalıp, çok farklı makamdan tıngırdatırken sazlarını; şimdi eski tınıları mırıldananlara dahi saldırmayı “siyaset” sanıyorlar!

-*-*-

Arif Salih Kırdağ da adaylığını ilan etti.
Tam garanti olmamakla birlikte, dokuz adaylı bir seçime gireceğiz.
Defalarca yazdım.
Herkes, ideolojisine, duruşuna, partisinin adayına sahip çıksın, sağa da sola da ders vermeyelim…
O reklamı, akıldan çıkarmayalım; sonuçta hepimiz Osmanlı Bankasıyız yani…
Lütfen… 

Anahtar Kelimeler:
Serhat İncirli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'den KKTC'ye 250 kutu favipiravir ilacı
Türkiye'den KKTC'ye 250 kutu favipiravir ilacı
SON DAKİKA! KKTC'de 5 yeni vaka daha!
SON DAKİKA! KKTC'de 5 yeni vaka daha!
Ghebreyesus: Salgın milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi
Ghebreyesus: Salgın milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim