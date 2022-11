"Her zaman yanındayım"

LTB Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Adayı Mehmet Manavoğlu’na “Her zaman yaptığın gibi adaletin, tarafsızlığın ve gerçek samimiyetin yanında durmaya devam et. Hedefini bir gün bile unutmadan, her zaman en iyisini hak ettiğini kendine tekrarla. Hayallerinin gücünü Lefkoşa’nın her tarafında, hayatının her anında hissetmeye devam et” mesajıyla destek belirten Gülşah Manavoğlu, bu süreçte eşine başarılar dileyerek, her zaman yanında olduğunu belirtti.