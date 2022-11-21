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"Her zaman yanındayım"

İş insanı ve HP Eski Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda eşi Mehmet Manavoğlu’na destek verdi.

21 Kasım 2022 Pazartesi 12:25
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"Her zaman yanındayım"



LTB Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Adayı Mehmet Manavoğlu’na “Her zaman yaptığın gibi adaletin, tarafsızlığın ve gerçek samimiyetin yanında durmaya devam et. Hedefini bir gün bile unutmadan, her zaman en iyisini hak ettiğini kendine tekrarla. Hayallerinin gücünü Lefkoşa’nın her tarafında, hayatının her anında hissetmeye devam et” mesajıyla destek belirten Gülşah Manavoğlu, bu süreçte eşine başarılar dileyerek, her zaman yanında olduğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Gülşah Sanver ManavoğluMehmet Manavoğlu
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