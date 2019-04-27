Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi Yakın Doğu Üniversitesi'nde Kuruldu

YDÜ tarafından yapılan açıklamaya göre, öğretim ve araştırma merkezi olma işlevi görecek olan “Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi”, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından onaylandı.

“KIBRIS’A ÖZGÜ 140, KUZEY KIBRIS’A AİT 19 TÜR İLE EN ZENGİN BİTKİ MÜZESİ…”

Müze, Kıbrıs’ta mevcut olan 1500-1600 arası bitki türünün 7 binden fazla çeşit örneğini bünyesinde barındırıyor. Ayrıca, Kıbrıs’a özgü 140, Kuzey Kıbrıs’a özgü Beşparmak Dağları’nda yetişen 19 çeşit bitki türü de müzede bulunuyor. Türkiye ve Dünyadaki diğer merkezlerle işbirliği içerisinde olan Herbaryum Müzesi, yapılan araştırmalarda bitki değiş tokuşu da yapıyor. Halkının bitkileri kullanma şekli ile Etnobotanik araştırmalar da yürüten müze, su kabağı, sesta-sepet yapımında kullanılan bitki türü örneklerini bünyesinde barındırıyor.

MÜZEDE FOSİL VE JEOLOJİK MATERYALLER DE SERGİLENECEK

Müze’de Kıbrıs adasına ait fosiller ve diğer bazı jeolojik açıdan önemli materyallerin sergilenecek olması, “Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi”nin zengin bir koleksiyona sahip olmasına imkan sağlıyor.

MÜZE MAYIS’TA AÇILACAK…

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi binasında yer alacak olan Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, bünyesinde topladığı 10 binden fazla bitki türü, mantar çeşitleri, canlı örnekleri, deniz yosunları ile fosil ve jeolojik materyallerle, Mayıs ayının ilk haftasında kapılarını halka açacak.