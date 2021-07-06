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“Herhangi bir kapanmayı bir daha kaldıramayız”

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs’ün (Kovid-19) yanı sıra bir de Delta Varyantı ülkemizde görüldü. Vakalarında kısa süre içerisinde artmaya başlaması Arasta esnafına ‘Tekrar kapanır mıyız?’ sorusunu sordururken bir de endişeye neden oldu.

06 Temmuz 2021 Salı 14:05
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“Herhangi bir kapanmayı bir daha kaldıramayız”

Kardelen GÖKSU/ Gündem Kıbrıs Özel

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs’ün (Kovid-19) yanı sıra bir de Delta Varyantı ülkemizde görüldü. Vakalarında kısa süre içerisinde artmaya başlaması Arasta esnafına ‘Tekrar kapanır mıyız?’ sorusunu sordururken bir de endişeye neden oldu. 

RAİF ERTİNGÜ: “HEPİMİZİN SONU İFLAS OLUR”

“Kapılar kapanırsa, birçok esnaf bu sefer batacaktır, artık esnafın dayanacak gücü kalmadı. Kapılar kapandı demek, güneyden kimsenin gelmeyeceği demektir, Arasta çarşısına daha çok Rumlar geliyor. Hepimizin sonu iflas olur.”

ŞAZİYE KOFALI: “KAPILAR KAPANIRSA HERŞEY SİLBAŞTAN OLUR”

“Tedbirlerin alınması gerekir ama kapılar kapanmasın. Her şey sil baştan olur ve çok geriye gidilir bu durum olursa. Gelecek olanlar ve biz tedbirimizi alırsak sıkıntı olacağını düşünmüyorum.”

ORUÇ KAYA: “KAPILARIN KAPANMASI BİZİM İÇİN İYİ OLMAZ”

“Delta varyantının adamıza gelmesi insan kaynaklıdır, kimse kurallara uymuyor. Gelen müşteriye maske kullanın dediğimiz için kaçıp gidiyorlar. Kapıların kapanması bizim için iyi olmaz, bakanlıkların koyduğu kurallara uyulduktan sonra sorun olacağını düşünmüyorum.”

SELVEL KAYA: “POLİTİKA SADECE KOLTUKTA OTURMA İLE OLMAZ”

“Kapılar kapanırsa adamız biter, Arasta zaten bitmiş durumda bu sefer tamamen biter. Burada 2-3 esnaf ayakta kaldık. Hükümet zaten ortada yok, 15 ay boyunca hükümeti göremedik bundan sonrada göremeyiz bence. Bunu olsun duysun hükümetimiz, buradaki bütün dükkanlar el değiştirdi. Yan tarafımdaki esnafın tek gelir kaynağı bu dükkandı, dükkan sahibi oradan çıkardı onları. Bize bir çözüm yolu bulsunlar, politika sadece koltukta oturma ile olmaz.”

HÜSEYİN GÜVEN: “KAPILAR KAPANIRSA ÇOK KÖTÜ GÜNLER YAŞARIZ”

“Kapılar kapanırsa çok kötü günler yaşarız. Şuan da birazda olsun bir canlanma var eğer kapanırsak çok kötü günler gelir. Bu virüs bence 5 sene daha devam edecek sürekli yeni varyantlar çıkıyor.”

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