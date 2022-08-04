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"Herhangi bir yakıt sıkıntımız yok"

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanlığı Basın Duyurusu.

04 Ağustos 2022 Perşembe 22:48
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"Herhangi bir yakıt sıkıntımız yok"
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan AKYİĞİT açıklama yaptı.

Akyiğit'in açıklaması şu şakilde;

Müdür vekili ile DP Yönetim Kurulu üyesinin görevden alındıkları haberi yayınlanmıştır. Yayınlanan haberin tamamen asılsız olduğunu belirtir, adı geçen Başkan, Üye ve Genel Müdür Vekili’nin görevlerinin başında olduğunu önemle duyururuz. Yine aynı şekilde gün boyunca Elektrik Santrallarımız da yakıt sıkıntısının yaşandığını ve ileriki günlerde ülkemizin elektriksiz kalacağı yönünde sosyal medyada asılsız haberler yayınlanmaktadır.  Hükümetimiz  ve Kurumumuz  halkımızın elektriksiz kalmaması için tüm imkanları seferber ettiğini  önemle duyurur, herhangi bir yakıt sıkıntımızın olmadığını belirtiriz

Son Güncelleme: 04.08.2022 22:59
Anahtar Kelimeler:
Hasan AKYİĞİTKIBTEK
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