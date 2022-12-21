Şu anda seçim ve seçim yasaklarının olduğu bir dönemden geçildiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmaların da yeri ve zamanı olduğunu söyledi.

Böyle bir günde soğukkanlı olmak gerektiğini söyleyen Tatar, Şehitleri Anma Günü’nde olunduğunun unutulmaması gerektiğini kaydetti.

“Bizdeki demokrasi herhalde dünyanın ender yerlerinde vardır. Herkes dilediği gibi konuşabilir, herkes dilediği gibi görüşlerini ifade edebilir” diyen Tatar, Benan’ın eleştirileriyle ilgili olarak şunları da ekledi:

“Böyle bir günde böyle bir konuşma elbette ayıplanmalıdır. Çünkü seçim öncesindeyiz. Pazar günü seçim vardır. Hepimiz seçim yasaklarına saygı duymak durumundayız. Bu devletin Anayasası, yasaları vardır, Yüksek Seçim Kurulu vardır. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Müsteşarım Okan Donangil, bu kişi ile kaç defa toplantılar yaptı. Bu meselelerin çözümü için elimizden ne gelirse yaptık. Bunu da buradan ifade etmek görevimdir. Bütçe görüşmelerinde de bunlar yapılacaktır. Bunlar bizim iç meselelerimizdir. Bunları alıp başka yerlere çekmek, başka değerlendirmelerde bulunmak ve siyaset yapmak bugünün yakışık alacağı bir şey değil.”

Şehitlere rahmet, gazileri şükranla andıklarını söyleyen Tatar, “Devletimizin bu noktalara gelmesinde büyük emekleri geçen Türk Silahlı Kuvvetlerine, milletimize, Anavatanımıza, Türk Devletler Teşkilatı’ndaki gözlemci üye statüsü müracaatımızın oy birliğiyle kabul edilmesini sağlayan Türk devletleri Cumhurbaşkanlarına, devlet başkanlarına ve diplomatlara şehitlerimizin manevi huzurunda teşekkür ederim” dedi.